お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造が、14日深夜に放送されたTBSラジオ『JUNK 爆笑問題カーボーイ』(毎週火曜25:00～27:00)にゲスト出演し、爆笑問題への感謝を語った。

爆笑問題の“ご祝儀の分厚さ”にびっくり

前妻の千秋の話題から、「結婚したときにご祝儀をいただくじゃないですか。本当にいまだに僕は忘れないんですけど、爆笑さんのご祝儀の分厚さ、びっくりしたもん。嘘やん! って」と祝儀の金額への驚きを振り返った。これに対して、太田光が「まさか別れるとは思ってないからな」と返すと、田中裕二が「そんなこと言うなよ」とツッコミを入れ、笑いを誘った。

さらに遠藤は、「田中さんとはもう一つ本当に感謝してることがあって」と切り出し、長女とのエピソードも披露。長女が4、5歳の頃、東京ディズニーランドの「モンスターズ・インク」のアトラクションに並んでいた際、長い待ち時間で手持ち無沙汰になっていたという。

当時、田中が同作のキャラクター・マイクの日本語吹き替え版声優を担当していたことから、「申し訳ないけど、田中さんに連絡させていただいて、万が一出たらマイクの声だからと思って。恐る恐る電話させてもらったら出た」と回顧。「そこから5分、10分、マイクで対応してくれて」と明かした。

これに田中が「全然覚えてない」と苦笑いを浮かべたが、遠藤は、「先輩後輩のいい話なんですよ。『マイクだよ。もうちょっと待っててね』とか時間を潰していただいて」と感謝の思いを述べていた。