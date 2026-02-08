特売に走るサザエを見て、魚屋が思わず応援。日常の声かけがある一方、家では財布忘れが発覚してパニックに──きょう8日のフジテレビ系アニメ『サザエさん』(毎週日曜18:30～)では、「商店街の日常風景」など3本を放送する。

「商店街の日常風景」

スーパーのチラシで卵の安売りがあると知ったサザエは、急いで買い物に出かける。途中、商店街で魚屋の主人に声をかけられるが「帰りに寄ります!」と走って通り過ぎると、「頑張ってください」と励まされる。長い付き合いなので、行動が読まれているらしい。一方、磯野家ではサザエが財布を忘れていることが発覚し、大騒ぎになる。

「母さんはピアニスト」

波平が興味本位で、子供たちが出しっぱなしにしていた玩具のピアノを弾いてみる。「ソ」のキーが壊れているらしく、そこだけ音が出なかった。その話を聞いたカツオは自分が直すと張り切り、ピアノを裏返しにしたりするが、直せそうもない。捨てたほうがいいと言うカツオに、ワカメは思い出が詰まっているから嫌だと言う。

「めざせ、行列の店!」

マスオが会社の昼休みに行列のできるラーメン屋に行った話をして、カツオたちはうらやましがる。サザエがあさひが丘の駅の向こうにも人気のラーメン屋ができたと言うと、みんなで行こうと盛り上がる。しかしその店は1時間近く並ぶらしく、波平は寒い中、並んでまで食べたくはないと渋る。

