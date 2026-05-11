「楽屋に戻ったら…」サンド伊達みきお、TV局での相方・富澤たけしへのいたずらが“まさかの結末”に…

「楽屋に戻ったら、富澤がいたんです」サンドウィッチマン・伊達みきおが、新番組の取材会で、相方・富澤たけしへの“いたずら”エピソードを披露。トイレにいると思い込み仕掛けた行動が、思わぬ結末を迎えたことを明かし、笑いを誘った。

  • (左から)伊達みきお、富澤たけし

    (左から)伊達みきお、富澤たけし

サンド伊達、“衝撃だったエピソード”を告白

サンドウィッチマンの伊達と富澤は、都内で行われたテレビ朝日の新番組『サンドの世界笑撃映像社!』(20日19:00～21:00放送)の囲み取材会に出席。同番組は、世界中から集めた“笑える衝撃映像＝笑撃映像”を放送するほか、世界の動画をヒントにした“番組オリジナル笑撃映像”も交えたバラエティ番組で、大型特番として20日に第1弾が放送され、今後もシリーズとして放送される。第1弾にはMCのサンドウィッチマンのほか、ゲストとして哀川翔、榊原郁恵、志田未来、東京ホテイソン、堀田茜、宮舘涼太(Snow Man)、吉村崇(平成ノブシコブシ)が出演する。

第1弾の収録を終えた伊達は、「動画(映像)は全部おもしろかったですね」と振り返り、「(番組に)力が入っているなと伝わるゲストさんの豪華さ、お弁当の豪華さにびっくりしました。これは、ただVを見る番組にはできないぞっていう」と驚きを口にする。富澤も、「ただVTRを見る番組だって聞いていたので、楽に来たら、カメラの台数が半端ない」と番組の熱量の高さに驚いたことを明かした。

番組内でドッキリ企画が行われることにちなみ、取材会ではこれまでのサプライズ体験についてのトークも展開。伊達は、「娘がまだ小さい頃に、誕生日プレゼントとか仕掛けるのは好きでしたね」と切り出し、「たとえば『テレビの前を見て』っていう手紙を渡して、テレビの前にまた手紙が置いてあって『どこどこに行って』と。そうやって、最終的に枕元にプレゼントがある。そういうのは娘が好きでやってましたね」と、娘が子どものころのエピソードを披露した。

また、番組のタイトルにちなんで“最近の衝撃だったエピソード”を聞かれると、富澤は、「よく僕がテレビ局とかでトイレにいると、伊達が俺が入っていると思って、水かけたりするんです」と伊達とのエピソードを紹介。伊達は、「なぜかというと、富澤は大の(個室の)方によくいるんです。で、おしり洗浄と自分を戦わせているんです。長いんですよ。僕がおしっこをしに行ったら『シューッ』と戦っている音が聞こえて、おしっこをし終わっても、まだ出している。それで『またやってんなあいつ』と、洗面所で水を手で汲んで(かけた)」と説明し、続けて「それで、楽屋に戻ったら、(富澤が)楽屋にいたんです」とまさかの結末を明かし、笑いを誘った。

さらに、今後挑戦したいことを聞かれた伊達は、「(野球で)柵越えをしたいんです、ホームラン。ちょうど楽天イーグルスが(球場の)外野を狭くしたので、今だったら入るんじゃないかなと……」と冗談めかしてコメント。富澤は、「僕はハーレーとか乗ってみたいですね。誰か買ってくれねえかなと……。ハーレーといってもトライクの方、3輪の。普通免許で乗れるんです。最近、『乗りたいな』と思って、すごく写真を調べた」と願望を明かしていた。

最後に、視聴者へのメッセージを求められると、伊達は、「おもしろい動画がたくさん見られるので、ぜひご家族でげらげら笑いながら2時間過ごしてもらいたいなと思います」とコメント。富澤は、「ぶっちゃけYouTubeとかで調べれば全部見られるかもしれないけど……」と笑わせつつ、「あえてそれをテレビの画面で、家族みんなで見る、というのが楽しいと思う」と締めくくった。

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