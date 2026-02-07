「なんか変な情報だけが出回ってるんですけど……」田中みな実が明かしたのは、“好きなものを大切にする”ための、少し本気すぎる日常だった。

  • 田中みな実

    田中みな実

「これ新しい!」「おいしい～」と大歓喜

1月31日に放送されたTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)では、伊勢丹新宿店で開催中のチョコレートの祭典「サロン・デュ・ショコラ」についてトークを展開。大のチョコレート好きで知られる田中は、バイヤー一押しのチョコレートを試食しながら、「これ新しい!」「おいしい～」と大歓喜。「いや～どうしよう? ホントに迷っちゃいますね」と悩ましげに語りながら、「お祭り感も含めて楽しんでもらいたい」とアピールした。

また、「私は本当に年に1回の楽しみとして、いっぱいチョコレートを買い込む」と話した田中。「なんか変な情報だけが出回ってるんですけど……。私が爆買いして、1日何キロ食べてるとか。極端な情報ばっかりが出回ってる」と苦笑しながら、「賞味期限以内に食べなきゃ! っていう思いから、ときどき1日1キロとか食べてしまうときがある。でも、それはしょうがないことなんだよね」と“真実”をぶっちゃける場面も。

続けて、「1個1個に思いが込められてると思うと、全部食べざるを得ないんです!」と出張した田中は、「もれなく私のおうちは、1部屋を17度にして。伊勢丹で買い込んだチョコレートを保管する部屋として、2カ月ぐらいは17度で保っております」と告白。チョコレート愛があふれるあまり、“サロン・デュ・ショコラ大好き芸人”を自称しながら、「しばらく私は、チョコレート漬けになります!」と宣言していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。

【編集部MEMO】
田中みな実がパーソナリティを務めるラジオ番組『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』は、田中とリスナーが教養・作法・趣味を身につけ、「より人生を楽しく、より素敵な人物になるため」の“人間力向上”トークバラエティ。各界のスペシャリストをゲストに迎え、“人生を豊かにするヒント”を教わる。

