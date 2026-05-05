「楽屋開けたら…」“仲良し”お笑いコンビの驚きの光景、佐久間宣行氏が明かす

「2人でバイク雑誌を……」テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、“仲が良いコンビ”について語った――。

佐久間宣行氏

楽屋から「何だよこれ～」「マジかよ～」と楽しげな声

4月29日深夜のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)では、コンビ仲の話題に。前回放送には、さまぁ～ずがゲスト出演したが、CM中に大竹一樹と三村マサカズが一緒にトイレに行くシーンがあり、「いろんな業界の人に、“聴いた、聴いた”って言われたんですけど。みんな驚いてたのは、やっぱり連れションのくだりですね(笑)」と回想。長年変わらないさまぁ～ずの関係性に、「とにかく仲良しでした。俺もビックリした」と感じ入っていた。

また、「知ってるなかで仲の良いコンビと言えば、おぎやはぎ」と明かした佐久間氏は、「『ゴッドタン』で劇団ひとりとおぎやはぎって、隣同士の楽屋なのよ」と説明。劇団ひとりと打ち合わせをしていると、隣の楽屋から、「おい! 小木、何だよこれ～」「マジかよ～。何だよ～」と楽しげな声が聞こえてきたそうで、「俺、思わず楽屋開けたら、2人でバイク雑誌見てた」と大笑い。元々、高校の同級生でもあるおぎやはぎだが、「今も、仲良かったりするんだよね」としみじみ話していた。

なお『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。