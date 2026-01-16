お笑い芸人の明石家さんまが10日、MBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)に出演。俳優の佐藤健を大絶賛した。

明石家さんま

「スタジオの男性陣も全員“カッコいい!”」

12日放送のTBS系特番『さんま・玉緒のお年玉!あんたの夢をかなえたろか31周年SP』。サプライズ企画に挑んだ佐藤について、さんまは、「もうめちゃくちゃカッコいいのよ」「木村(拓哉)もそうやねんけど、女性に対してレディーファーストやから」と称賛。「モテる男ってモテること知っとるから、何気なくカッコよくできる」「スタジオの男性陣も全員“カッコいい!”って。女性陣も“素敵～!”とかなってんねん。まあ観てみ? 佐藤健のファンになるわ」と熱弁した。

「もう3回ぐらい腰砕けてたで、みんな」「もうドキュンどころやない」と佐藤のモテっぷりに感嘆したさんまは、「俺は、3月から7月まで、“佐藤健”になることに決めてるんです」とすっかり魅了された様子。さらに、同番組でアクション指導した岡田准一についても触れ、「岡田准一くんも頑張ってくれて。殺陣を素人さんとやってくれて。それはそれは一生懸命頑張ってくれてカッコいい」と感謝し、「8月からは“岡田准一”になる」と宣言すると、村上ショージも、「カッコいいよね～」と同調していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。