お笑い芸人の明石家さんまが10日、MBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)に出演。俳優の佐藤健を大絶賛した。
「スタジオの男性陣も全員“カッコいい!”」
12日放送のTBS系特番『さんま・玉緒のお年玉!あんたの夢をかなえたろか31周年SP』。サプライズ企画に挑んだ佐藤について、さんまは、「もうめちゃくちゃカッコいいのよ」「木村(拓哉)もそうやねんけど、女性に対してレディーファーストやから」と称賛。「モテる男ってモテること知っとるから、何気なくカッコよくできる」「スタジオの男性陣も全員“カッコいい!”って。女性陣も“素敵～!”とかなってんねん。まあ観てみ? 佐藤健のファンになるわ」と熱弁した。
「もう3回ぐらい腰砕けてたで、みんな」「もうドキュンどころやない」と佐藤のモテっぷりに感嘆したさんまは、「俺は、3月から7月まで、“佐藤健”になることに決めてるんです」とすっかり魅了された様子。さらに、同番組でアクション指導した岡田准一についても触れ、「岡田准一くんも頑張ってくれて。殺陣を素人さんとやってくれて。それはそれは一生懸命頑張ってくれてカッコいい」と感謝し、「8月からは“岡田准一”になる」と宣言すると、村上ショージも、「カッコいいよね～」と同調していた。
なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。
明石家さんまがメインパーソナリティを務めるラジオ番組『MBSヤングタウン土曜日』。村上ショージ、モーニング娘。'26の櫻井梨央、弓桁朱琴がレギュラー出演しているほか、週替わりゲストも登場する。