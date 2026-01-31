お笑いタレントの古坂大魔王が24日、自身のXの更新し、ピコ太郎が世界的アーティストと遭遇した際の2ショットを公開。表示回数が200万回を超え、話題を呼んでいる。

ピコ太郎

「知っててくれて」「あちら側から声かけてくれた」

2016年に「ペンパイナッポーアッポーペン」を歌う動画をYouTube上に公開し、世界的なヒットとなったピコ太郎。再生回数は1億回を超え、世界134カ国で配信リリースされるなど、世界的に大きな注目を集めた。

24日に自身のXを更新した古坂は、「そうなんです! ある企画で浅草でピコ太郎さんが、都内観光地ロケしてたら…『ヘイ! ピコ太郎さん…』」と自身が扮するシンガーソングライターの“ピコ太郎”として、ある人物から声をかけられたことを報告。

その人物の正体を、「世界的DJスティーヴ・アオキさんが声かけてくれた!」と明かし、浅草寺・雷門を背景にした仲睦まじげな雰囲気の2ショットを公開した。

また、スティーヴ・アオキがピコ太郎に気づいて声をかけに行く様子を収めた動画も投稿した古坂は、「世界の競演! しかも知っててくれて……あちら側から声かけてくれたのがまさしく嬉しい!」と感激。当時の状況についても「雷門前カオスになってました!」と振り返り、「ニュースですよ、、ニュース!!」と興奮気味につづった。

この報告にファンからは、「すごすぎ」「こんなことある(笑)?」「スティーヴ・アオキに認知されてるピコ太郎すごい」「AI画像かと疑った」「持ってますね」「ゴージャス」「奇跡の瞬間が撮れてるのやばい」「世界に通じるPPAP」といったコメントが寄せられており、31日までに3,400リポスト、表示回数は200万回を超えるなど、大きな反響を呼んでいる。