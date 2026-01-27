お笑いコンビのザ・たっちのたくやが20日、自身のXを更新し、相方で双子の弟・かずやとの私服ショットを公開。表示回数が528万回を超え、話題を集めている。

  • ザ・たっち　撮影:蔦野裕

    ザ・たっち　撮影:蔦野裕

お笑いコンビのザ・たっちは、2003年に、双子の兄・たくやと弟・かずやで結成。2人が重なるように寝る状態からの「幽体離脱」や「ちょっと、ちょっとちょっと!」など、一卵性双生児の双子ならではのギャグで一世を風靡した。

この日、たくやは「お互いが、私服かぶらない様にと、いつもと違うダウンにパーカーというコーデにした」と書き出し、「結果かぶってしまった私服をご覧ください」とかずやとの私服ショットを公開。

“私服かぶらないように”と心がけた2人だが、同系色のダウンとパーカーに、同じ色のパンツ、スニーカー、リュックという見事な“双子コーデ”に。また、短く切りそろえた前髪にメガネと、偶然にもかかわらず細部までシンクロした様子を披露していた。

ファンからは、「見分けがつかない(笑)」「これぞ本物の双子コーデ」「流石一卵性」「間違い探しかな?」「ドッペルゲンガーみたい」「逆読みでもシンクロしちゃうのか」「むしろ完全一致じゃん」「ちょっとハリセンボンの近藤春菜さんっぽい」といったコメントが寄せられており、26日までに“いいね”は19万以上、表示回数も528万回を超えるなど大きな反響を呼んでいる。

また、リプライ欄では女優で自身も双子の妹(三倉佳奈)を持つ三倉茉奈が「さすがっす兄さん」とコメント。するとたくやは「このミスは姉さん達もあるはず」と返信し、“双子トーク”を繰り広げていた。

『THE SECOND』過去最多152組がエントリー　大ベテランのザ・ぼんちは出場見送り
有馬記念105万円的中! さや香・新山の“馬券購入ルール”「絶対に…」「漫才も一緒」
【25万再生超え】2025年『M-1』“個人的1位”、さや香・新山が明かす「エグかった」「レベル高すぎ」
【40万再生超え】『M-1』王者たくろうの“勝因”とは? ノンスタ石田明の解説に絶賛の声「言語化の神」「分かりやすい!」
【59万再生超え】霜降り明星せいや、2025年の『M-1』で絶対見返してほしい“名シーン”「めっちゃおもろい」
令和ロマン、激動の2025年を振り返る　2026年の抱負も聞いてみると…くるま「何かしらのロングランを始めたい」「梅干しかな〜?」　ケムリ「ロングラン確定じゃん(笑)」
【24万再生超え】たくろう・赤木に“絶望”した過去…さや香・新山「こんなヤツおったら無理やん」
M-1審査員に乗り気じゃない理由　ノンスタ石田明が告白「僕の上位互換がいる」
『おもしろ荘』テレビ初登場芸人続々　43歳の夫婦コンビ、年齢非公表含む異色4人組も
令和ロマンくるま、今年の『M-1』で「史上最高の笑い」「すごすぎる」と大絶賛したコンビとは
霜降り明星せいや、『M-1』で“平場強い”“スベらない”と確信した芸人「あの波動を出せるのは…」
『M-1』王者たくろう、せいやが“ヤバすぎる”と驚がくした理由「すごい」「何が怖い…」
関連画像をもっと見る