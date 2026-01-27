お笑いコンビのザ・たっちのたくやが20日、自身のXを更新し、相方で双子の弟・かずやとの私服ショットを公開。表示回数が528万回を超え、話題を集めている。

お笑いコンビのザ・たっちは、2003年に、双子の兄・たくやと弟・かずやで結成。2人が重なるように寝る状態からの「幽体離脱」や「ちょっと、ちょっとちょっと!」など、一卵性双生児の双子ならではのギャグで一世を風靡した。

この日、たくやは「お互いが、私服かぶらない様にと、いつもと違うダウンにパーカーというコーデにした」と書き出し、「結果かぶってしまった私服をご覧ください」とかずやとの私服ショットを公開。

“私服かぶらないように”と心がけた2人だが、同系色のダウンとパーカーに、同じ色のパンツ、スニーカー、リュックという見事な“双子コーデ”に。また、短く切りそろえた前髪にメガネと、偶然にもかかわらず細部までシンクロした様子を披露していた。

ファンからは、「見分けがつかない(笑)」「これぞ本物の双子コーデ」「流石一卵性」「間違い探しかな?」「ドッペルゲンガーみたい」「逆読みでもシンクロしちゃうのか」「むしろ完全一致じゃん」「ちょっとハリセンボンの近藤春菜さんっぽい」といったコメントが寄せられており、26日までに“いいね”は19万以上、表示回数も528万回を超えるなど大きな反響を呼んでいる。

また、リプライ欄では女優で自身も双子の妹(三倉佳奈)を持つ三倉茉奈が「さすがっす兄さん」とコメント。するとたくやは「このミスは姉さん達もあるはず」と返信し、“双子トーク”を繰り広げていた。