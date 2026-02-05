「群来(くき)」という自然現象、ご存知でしょうか? ニシンの産卵によって海水が乳白色になる現象のことで、これが出現すると“春”が近いのだとか。そんな「群来」が1月30日、早くも北海道の小樽に出現しました!

今、おたる水族館前の海に群来(くき)が!

(@otaruaquariumより引用)

こちらが「群来」です。海岸側の海が、見事に白濁していますね。

この光景に、「うほー白い!」「ええ!?ニシンのアレで海が白く染まってるの!?こんなのあるんだ……」「この白いところが全部ニシンの卵? すごい!」「今年も豊漁ですね!!」「子持ち昆布ヒンナヒンナできるってこと?!」「ニシン御殿は伊達じゃない笑」と話題に。

また、ニシン漁は2月～3月ということで、1月の群来は例年よりも早めのよう。SNSのコメント欄にも「え?群来? こんな時期だったっけ?」「早すぎない?」という声がちらほら。群来を知っている人にとっても、珍しい光景となったようです。

さて、投稿主のおたる水族館では、現在「海産総選挙」を開催中。ニシンも立候補していますので、ぜひ、みなさんも清き1票を投じてみてはいかがでしょうか?