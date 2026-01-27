今年も各地で大雪が観測されています。雪国での暮らしは何かと大変ですが、石川県能美市にある「いしかわ動物園」では、雪浴びを楽しむホワイトタイガーの姿が。

新雪を堪能していました😊⛄️

(@ishikawazoo_jpより引用)

こちらは、いしかわ動物園で暮らすホワイトタイガー「クラウン」くんです。ふわふわの新雪に大喜びですね。新雪の上に寝そべって頬ずりしたり、体にかけたり……、でっかい猫みたいで可愛い。今にもゴロにゃ～という声が聞こえてきそうです!

この光景に、SNSでは「仕草がめっちゃ猫やんwww」「座布団のうえで寝てるネコやん」「サラサラの雪やし気持ちいいんかんな」「雪浴びかわいい」といった声が多数寄せられ、執筆時点までに4.7万ものいいねを獲得しています。クラウンくんの雪浴び姿、ほっこり癒されますね。

なお、同園では冬季期間中、大雪等の悪天候に伴い、来場者の安全確保と動物の体調管理のため臨時休園をする場合があるそうです。天気予報と営業状況等を確認のうえ、お出かけくださいね。