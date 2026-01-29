千葉県の銚子市といえば、魚が美味しい街として有名です。漁獲量も全国トップレベルを誇る同市では、どこに行っても新鮮な魚をいただくことができるようで……

カモメが咥えていたイワシを目の前に落としていきました。重そうなイワシでした。

(@choshi_flat_comより引用)

なんと、空から立派なイワシが! しかも、カモメが落としていくって……笑。マンガのような展開ですね。

この投稿に、SNSでは「なんて良い形のイワシなんだ…」「こんな事ってホントにあるんですね笑」「イワシの落とし物は銚子あるあるですね」「晩御飯ゲット!」といった反応が。

また、この状況を、渡辺真知子さんのヒット曲『かもめが翔んだ日』にのせて「その時 一羽のイワシが落ちたぁああああ」「イワシが飛んだ〜 イワシが落ちた〜♫」と歌ったり、森昌子さんの『哀しみ本線 日本海』の歌詞にのせて「凍えそうなカモメ見つめイワシ落とした」と歌ったりして楽しむ人もちらほら。うまい替え歌ですよね(笑)。

さらに、人気の少ないこの状況下で、投稿主の目の前に落としていったことに対し、「カモメの恩返し」「先日、助けていただいたカモメです・・・」とツッコむ人も。丸々太ったイワシを、主さんに食べてほしかったのかもしれませんね。

カモメのお墨付きもある銚子市のイワシ。ぜひ、現地に食べに行ってみては? 運が良ければ、空から降って来るかもしれませんよ。笑