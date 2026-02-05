3月20日より新宿バルト9ほかにて期間限定で上映する、Vシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』のエンディングテーマが「シンガロン! スーパー戦隊SONG」に決定した。本楽曲は、ささきいさおや影山ヒロノブ、つるの剛士など歴代戦隊オープニング・エンディング主題歌を歌った18組のアーティストが集結したメモリアルな楽曲だ。

また、上映に先駆け、2月4日に開催されたイベント「超英雄祭2026 DAY2 -SUPER SENTAI 50th-」にて初披露された。同イベントの様子は現在、アーカイブで配信中だ。

「シンガロン! スーパー戦隊SONG」

歌：ささきいさお、堀江美都子、串田アキラ、影山ヒロノブ、高取ヒデアキ、遠藤正明、サイキックラバー、岩崎貴文、高橋秀幸、松原剛志、大西洋平、幡野智宏、吉田達彦、吉田仁美、つるの剛士、MORISAKI WIN、Wienners、金子みゆ

作詩：マイクスギヤマ

作曲・編曲：大石憲一郎

「超英雄祭2026」配信チケット（PIA LIVE STREAM） 発売中

「超英雄祭2026」配信チケットは、1DAY視聴券が4,500円、2DAYS視聴券(ポスター付き)が9,500。PIA LIVE STREAMにて、2月28日23：59まで何度でも視聴可能。購入期限は1DAY視聴券が同日21：00まで、2DAYS視聴券が同日18:00まで。支払方法や視聴方法、視聴に伴う推奨環境などの詳細は「PIA LIVE STREAM」公式サイトを確認のこと。

(C)2026 東映ビデオ・東映AG・バンダイ・東映 (C)テレビ朝日・東映AG・東映