東映特撮ファンクラブ(TTFC)は、1月25日放送の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』第47話で初披露された、鈴木秀脩演じるスーパーアイドル・百夜陸王のキャラクターソング第2弾「Never ending shine」の全編ライブシーンで構成されたミュージックビデオを、TTFC独占での会員見放題配信を行う。

また、『ゴジュウジャー補ジュウ計画』より、第37話補ジュウ計画「るんるんわくわくぴかぴか懺悔室」、第38話補ジュウ計画「熱血! アーイー講座」も1月25日よりTTFC会員見放題配信をスタート。さらにアプリや公式サイトでは、そのほかの『ゴジュウジャー』情報も公開する。

ゴジュウレオン・キャラクターソング第2弾「Never ending shine」

ゴジュウジャー同士の指輪争奪戦が続く『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』第47話では、10時間以上に及ぶ暴神竜儀VS百夜陸王との戦いが続くが、その決着はなぜか竜儀とブーケの争いに!?

『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』第47話で披露されたスーパーアイドル・百夜陸王の新曲「Never ending shine」ライブシーンを、ミュージックビデオとして再編集した東映特撮ファンクラブ(TTFC)独占のスペシャル映像『「Never ending shine」MUsicVideo』を会員見放題配信。百夜陸王のキャラクターソング第1弾「野生のカン」のミュージックビデオもTTFCで配信中。メイキングやインタビュー映像もTTFC独占配信中。リクオニストの期待にTTFCが応える。

『ゴジュウジャー補ジュウ計画 ナンバーワン懺悔室』第37話補ジュウ計画/第38話補ジュウ計画

1月25日より『ゴジュウジャー補ジュウ計画 ナンバーワン懺悔室』第37話補ジュウ計画/第38話補ジュウ計画のTTFC会員見放題配信を開始する。

第37話補ジュウ計画「るんるんわくわくぴかぴか懺悔室」

第37話補ジュウ計画「るんるんわくわくぴかぴか懺悔室」には、木村魁希（熊手真白 役）、三本木大輔（ファイヤキャンドル 役）、まるぴ（ブーケ 役）が出演。

37話本編で突如現れた俺様キャラ熊手の別人格、ハピネス熊手が登場。ファイヤキャンドル&ブーケもやってきて、カオスなファッション談議がはじまる。謎キャラ・ハピネス熊手を相手にブライダンの名コンビはどう立ち向かうのか、ブーケの衣裳に隠された秘密も明らかに。

第38話補ジュウ計画「熱血! アーイー講座」

第38話補ジュウ計画「熱血! アーイー講座」では、松本 仁（猛原禽次郎 役）、三本木大輔（ファイヤキャンドル 役）、まるぴ（ブーケ 役）が出演。

38話本編でアーイー語が話せず四苦八苦した禽次郎扮する新人アーイーを、ファイヤキャンドルとブーケが熱血指導。厳しい修行を乗り越えた果てに、アーイーとしての名誉「金のベルメット」を手にすることはできるのか。

