「あの綾野剛さんすごいよ! マジで!」「主演男優賞あげて」佐久間宣行氏も大絶賛、Netflix配信でも話題の映画とは

テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が21日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)に出演。日本アカデミー賞の優秀賞について語った。

日本アカデミー賞W受賞した俳優も「すごい」

第49回日本アカデミー賞が19日発表され、大ヒット映画『国宝』が13部門17賞を受賞。主演男優賞に吉沢亮、助演男優賞に横浜流星、田中泯、渡辺謙、助演女優賞に高畑充希、寺島しのぶ、森七菜、さらに新人賞に見上愛が選ばれたが、佐久間氏は、「1つの作品から、8名もの俳優が受賞してる」と感嘆。最多受賞で各部門を席巻した同作だが、「素晴らしいですよ。本当に僕も素晴らしい映画だと思いますけど」と前置きしながら、「……やりすぎかな(笑)」と苦笑いで本音をぶっちゃけた。

また、主演男優賞(『秒速5センチメートル』)と助演男優賞(『ファーストキス 1ST KISS』)をW受賞したSixTONESの松村北斗についても、「すごいね。あの人の出てる映画は面白いから見ようって思うもんな」と感心しきり。さらに、「助演女優賞に、『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』の伊東蒼さんは入れてほしかったな」「『愚か者の身分』の北村匠海さんは、主演男優賞に入ってもよかったんじゃないか」と私見を語りつつ、映画『でっちあげ～殺人教師と呼ばれた男』について、「最近、Netflixで見た。あの綾野剛さんすごいよ! マジで! 主演男優賞あげてほしい」と大絶賛だった。

