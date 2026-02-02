「感動しちゃって…」「こんなうまい例えなくない?」　忘年会の空気を一変させた“お笑い芸人”のツッコミ　秋元康氏も「ありがとう…」と感謝

テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が1月28日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)に出演。音楽プロデューサー・秋元康氏との“忘年会”について語った。

昨年末に、秋元氏の自宅で行われた忘年会に呼ばれ、ホフディラン・小宮山雄飛、テレビ局のプロデューサー、ディレクターとすき焼きを楽しんだという佐久間氏。「おじさん5人が、自宅で飯を食うだけの忘年会だった」と振り返りながら、「秋元さんが、おじさんだけでやるすき焼きを結構楽しみにしてたっぽくて。“肉あるから”って持ってきてくれて」「すき焼き食べて、酒飲んで。みんなおじさんだから、子育てとか健康の話とかしながら」とアットホームな雰囲気だったと明かした。

そんななか、酔っ払ったディレクターが、「AKB48の20周年ライブめちゃくちゃよかった」と切り出し、秋元氏も、「俺、開始20秒で泣いちゃった」と感涙したことを告白。すると、ディレクターは、秋元氏に対し、「今のAKB48はすごいんです!」「この子は歌がうまい。この子はしゃべりがうまい」と熱く語りはじめたそうで、佐久間氏は、「大丈夫か……?」と内心ヒヤヒヤ。ディレクターの熱弁は止まらず、「“この子センターで行きます!”って言ってた。何の権限もないやつが(笑)」と苦笑いで暴露した。

すると、遅れて合流したお笑い芸人の小籔千豊が、「おい! ジョージ・ルーカスに、『スター・ウォーズ』のヤバいファンが絡んでんのと一緒やぞ!」とツッコミを入れ、佐久間氏は、「ドーンってウケて。そのディレクターも正気に戻ったの。俺、感動しちゃって……」と感嘆。小籔は、「ジョージ・ルーカスに、“『スター・ウォーズ』の良さをわかってへん! こういう結末になるべきや!”って言ってんのと同じことを、あんた20分やってたぞ」とたしなめていたそうで、「小籔さんが一言で。こんなうまい例えなくない? 秋元さんも、“小籔、ありがとう”って(笑)」と振り返っていた。

佐久間宣行氏がパーソナリティを務める『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』は、2019年4月にスタート。前月に行われた発表会見では、「この年になって、夢がかなうことがあるんだなと。中学時代から聴いていた『オールナイトニッポン』にまさか43歳でオファーがあるなんて」と驚き、就職活動でニッポン放送に落ちたことに触れながら、「『オールナイトニッポン』のディレクターをやりたかったんです。でも、まさか演者として出るとは」と話していた。

