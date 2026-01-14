お笑い芸人の明石家さんまが10日、MBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)に出演。年始早々に起こった“トラブル”を明かした。

「俺がオーストラリアに出かけると、なんか起こる」

年末年始は、別荘があるオーストラリアで過ごしたさんま。「昨年は飛行機が飛ばずとか。俺がオーストラリアに出かけると、なんか起こるんですよ」としつつ、「今年は何も起こらず、楽しくワーワー帰ってきて」と安堵。しかし、日本に到着した瞬間、「携帯がフリーズしてもうて」と打ち明け、「液晶は壊れてないねんけど。電源切ったり、いろんなことしたんです。SIMカードもかわいそうに何回抜かれたか」と四苦八苦。帰国直後だったため、「“帰ってきた”って連絡取らなきゃいけないじゃないですか。でも、連絡取れないで、向こうからは連絡が来る。つながらない。もう大騒動になったんですよ」と振り返った。

翌日になり、携帯ショップで見てもらったところ、「“ああ、大丈夫です”って。シューッてやってポンポンって。“これでOKだと思います”って。ええっ!? って」といとも簡単に直ったという。そこで、さんまは、「またフリーズしたときにやるから、やり方教えてくれ」とお願いしたが、店員は、「会社の決まりで教えられない」「またフリーズしたら持ってきてください」と拒否。「え? なんでや?」とぼやくさんまを、村上ショージが、「それはしゃーない。言えんこともある。どこの会社でもあるでしょ?」となだめると、「言われへんことあるなぁ。吉本もな。俺が口開けばとんでもないことなる(笑)」と苦笑いで返した。

「クッションの上に落としたり。温めようと思って、コタツを強にして中に放り込んで待ってたり」「パニック状態になってたのか、湯につけたらいけるんじゃ? とか」と朝5時まで試行錯誤したと明かしたさんま。「無駄な1日を過ごしてしもうて……」と悔しげに語りつつ、「いや、教えてくれよ。30分ぐらい待ったからね。順番カード取ってジーッと待ってたから。順番が来たら5分もかからなかった。ほんで言い合いが5分あったから」と吐露。「なんで教えられへんのか、わけわからへん」「また明後日行こうと思ってんねんけど。“なんで教えられへんねん”って聞こうと思って」と諦めきれない様子だった。

