犬の中でもトップクラスの運動能力を誇るボーダーコリー。牧羊犬として活躍してきた高い知能に加え、俊敏さと持久力を併せ持ち、ドッグスポーツでも存在感を放つ犬種です。

そんなボーダーコリーの“本気の走り”を捉えた動画が、今大きな注目を集めています。

今年も行ってきた!

ノーリードでのびのび滑れるの最高すぎる!

#ボーターコリー #bordercollie #スキー #スノボ #黒姫高原スノーパーク #雪遊び (@orca.Iam.monster0604より引用)

「ボーダーコリーの本気」という動画をInstagramに投稿したのは「ボーダーコリーのオルカ(@orca.Iam.monster0604)」さん。

動画には、愛犬のボーダーコリー・オルカちゃん(1歳・女の子)が、スキー場のゲレンデを気持ちよさそうに全力疾走する姿が映し出されています。並走する飼い主さんをちらりと確認しながら、息を合わせて走るその姿……なんとも愛らしい一幕です!

撮影場所は長野県の「黒姫高原スノーパーク」。ここには、愛犬と一緒に過ごせる「スノードッグエリア」があり、思いきり走れる環境が整っているのだそう。

街中ではなかなか見ることのできない、ボーダーコリーの全力疾走。毛をなびかせ、しなやかで力強いフォームで駆け抜ける姿に、目が釘付けになっちゃいますね!

実際の動画はこちらから見ることができるので、ぜひご覧ください♪

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数160万回以上、3.5万件のいいねを記録(2月2日時点)。「走っているときの身体のしなりが美しい」「美しすぎる走り姿が感動でした! ボーダーちゃん気持ちよさそう! 綺麗な姿!」「素晴らしい走り!! めちゃくちゃ憧れます」「ボーダーコリーの本来の姿! 走る姿ゾクゾクします，かっこいいーー!」「ボーダーコリーの走り物凄いスピードですね」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

とてもカッコいい走りを見せてくれたオルカちゃん。投稿主さんに、撮影当時の様子や普段の姿についてお話を伺いました。

── 撮影時のオルカちゃんのエピソードなど、改めてお聞かせいただけますか?

昨シーズンも黒姫高原スキー場で一緒に走ったので、リフトの乗り降りの仕方もすぐ思い出してスムーズに出来るようになっていました。走るときはいつも、オフになってるスイッチがオンになったかのように楽しんでくれて私たちも嬉しかったです。

猛スピードで走りながら私たちのことをチラチラ確認しスピードを合わせてくれているかのような様子も見られて愛おしかったです。またスピードを合わせてくれているということは、オルカはまだまだ本気を出していないのかも? と思ったり……。帰りの車では、疲れ切って爆睡していました。

── 普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

家では何をするにも、どこまでもついてきてストーカーのようで可愛いです。朝は6時半頃に顔を舐めて起こしてくれます。

人間が大好きで、散歩に行くとご近所さんに尻尾をフリフリしながら仰向けにゴロンとして撫でてもらうのがルーティンになっています。

普段から広い場所を見つけて大好きなフリスビーをしたり出来るだけ全力で走り回る時間を設けていますが、雪と全力ダッシュが大好きなオルカにはゲレンデを自由に走り回れるのはいつも以上に楽しんでるように見えました。

0歳の弟(息子)の面倒も見てくれて姉の姿を見せてくれることもあります。(YouTubeにお世話姿載せています)

人が大好きで、家族想いな一面も持つオルカちゃん。その微笑ましい姿はYouTubeの「ボーダーコリーのオルカ」チャンネルで見ることができます。こちらもチェックしてみてくださいね♪