和歌山県にある「すさみ町立エビとカニの水族館」(@ebikaniaquarium)で、新種の生物が誕生したかも!? てっぺんはイソギンチャクなのに、あ、脚が……?
ついにイソギンチャクに脚が…
と思ったらケスジヤドカリさんが背負う貝殻にくっついたイソギンチャクさんでした。
ヤドカリが自ら貝殻にくっつけたイソギンチャクとはいえ、ここまで大きいと移動に伴うエネルギー消費量が上がりすぎるような…
不思議だね〜
ヤドカリが貝殻をかぶるのは普通のことなのですが、その貝殻にさらにイソギンチャクがくっついているんですね。
しかも、イソギンチャクのサイズが大きい!! そのため、後ろから見ると、まるでイソギンチャクにかわいい脚が生えたように見え、前から見ると、ヤドカリが大きな帽子をかぶっているように見えるという……へんてこな姿に(笑)。おもしろい!!
この姿に、SNSでは「なんやすごいことになってる笑」「凄いよ〜このコラボ笑」「巨大なニット帽かぶってるみたいで可愛い〜」「こういうポケモンがいたような」「キモ可愛い♪」といった声が。たしかに重そうではあるけれど、自分を大きく見せることができて、ヤドカリ的にもwin-winな共生関係なのでしょうね。
なお、同館には、ほかにも世界中から集めたエビやカニ、地元で採集した個性豊かな魚がいっぱいです。ちょっと変わった共生のかたちが、もっと見つかるかも!? ぜひ、和歌山まで足をのばしてみてくださいね。
