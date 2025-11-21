今年も寒い冬がやってまいりました。北の方ではすでに雪が積もっている地域もあるようですが、雪だるまに雪合戦、スキー、スノーボードなど、冬ならではの遊びが楽しみでなりません。しかし、そんな遊びとは無縁の人も多いもので……。

そこで今回は、人生で一度も雪を見たことがないコロンビア人の親子が、雪遊びを体験する様子を紹介します。いったいどんな反応を見せてくれたのでしょうか?

こちらが、今回長野旅行に出発するオリさんファミリーです。日本人のカイトさん(一番左)とコロンビア人のオリさん(一番右)の国際カップルが運営するYouTubeチャンネル「Ori & Kaito」は、チャンネル登録者数34万人超の人気チャンネルです。

今回は、常夏の国・コロンビアからオリさんの妹のジジさん(左から2番目)と、60歳になる父親の通称オリパパさん(右から2番目)が初来日。初めての雪を満喫するべく、みんなで志賀高原に向かいます。では早速、列車に乗ってレッツゴー!!

名古屋駅から列車に乗ること1時間。徐々に外が白っぽくなりはじめると、「信じられない光景だ」と外の景色に終始釘付け状態に。雪が深くなるに連れ、2人のテンションも上昇!! 志賀高原プリンスホテルに到着すると……、バスよりも高く積み上げられた雪に「マジか…」と目を丸くし、オリパパさんは嬉しそうに雪を踏みしめます。





初めて見る雪景色にテンション爆上がりの2人

ロビーでは、窓を塞ぐように積み上げられた雪に驚きを隠せず、ジジさんは、雪だるまを見つけてこの笑顔! 二人とも嬉しそうです!!

そんな二人に、カイトさんとオリさんが用意したのは「電動スノーバイク」体験。ヘルメットにグローブ、プロテクターなど、ライダーさながらの装備で、いざ雪原へ!

人生初の雪合戦

ホテルから外に出ると、2人とも「Oh my god!」「Wow!」を連発。雪原を歩きながら、自然と雪合戦がスタート(笑)。子どものようにはしゃぐ姿がかわいいですね! そして、いよいよ電動スノーバイクに乗車です!

電動スノーバイク体験スタート

バイクにまたがると、勢いよくスタートしたオリパパさん。木の枝をかわしながら、「Wow!」「行くぞ!」と笑顔で快走。「最高よ! パパは?」「最高さ!」と、楽しすぎて2人とも笑いが止まらないようです。

電動スノーバイクが楽しすぎて笑いが止まらない2人

1週走り終えたところで、カイトさんに感想を聞かれると「最高さ! 衝撃だよ!」と興奮気味に答えるオリパパさん。しかし、走りたくてたまらないようで、会話もそこそこに出発(笑)





電動スノーバイクを満喫するオリパパさん





ドリフトしちゃう2人

どんどんスピードに乗ってみんなを笑顔で抜かしたり、ドリフトしたり。ジジさんもスポーツモードにしてドリフトするなど、終始テンションは上がりっぱなし。何週も何週も走り回り、スノーバイクを満喫しました。

スノーバイクを終えると、4人は「最高よ!」と大絶賛!! 想像以上の楽しさに興奮冷めやらぬ様子。雪の深いところにズボッと足を突っ込んでは笑い、寝転んでは笑い、雪だるまを作っては笑い……。本当に楽しそうです。

屋内に入ったころには、外は静かな銀世界に……。夜の雪景色にも魅了されてしまうオリパパさんでした。

静かな銀世界に感動

いかがでしたか? 初めての雪を前にすっかり童心にかえってしまったオリパパさんとジジさん。その様子に、視聴者からは「泣けてくる。。こんなにピュアな60歳いる?」「パパさん、完全に子供!」「パパさんが喜んでいるとこちらまで笑顔になります」「最高!!35分の動画、あっという間に終わった」「何歳になってもワクワクして楽しみ挑戦する姿最高です!!」といった声が続々と。60歳の大人が目を輝かせて大はしゃぎする姿に、みなさんほっこりされたようです。

浴衣姿の4人

最後に、浴衣を着てレストランに向かった際の姿をパシャリ。まさか、浴衣がNGだとは……(笑)。それもまたいい思い出ですね。