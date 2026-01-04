大きな体と口で、存在感のある動物・カバ。おっとりした雰囲気のカバが、食事の時間だけ大変身……!?

長崎県西海市にある長崎バイオパークの公式YouTubeチャンネルが投稿した動画が、話題を呼んでいます。

まず登場したのは、スタッフの池田さんとカメラマンの春岡さん。巨大なキャベツを動物たちにプレゼントし、その様子を観察します。

カピバラは時折ケンカをしつつ、あっという間に食事スタート。大きなキャベツをみんなで囲み、夢中になって食していきます。手渡しされた葉をどんどん食べ進める姿、カピバラも結構な迫力かも……。

その後、カバのコーナーへ。スタッフの渡辺さんがキャベツを持つと、カバのデメタくんが口を大きくオープン!!

見事にキャベツをキャッチし、あっという間に半分に……!! 「ちょっと怖かった……」と笑顔で話す渡辺さんとカメラマンさんの前で、キャベツが素早く消えていきます。

噛み砕くシーンは圧巻なものの、もきゅもきゅと音を立てながらの食事はどこかチャーミング。

ジャンボキャベツのプレゼントを、毎年の恒例イベントにしていきたいと話すスタッフさんたち。いろいろな動物たちの生活をもっと楽しみたい方は、ぜひ長崎バイオパークのその他の動画も視聴してみては?