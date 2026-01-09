「パパは噓つきだ!」「ひどい目に遭った」佐久間宣行氏、正月旅行で娘に“怒られた”ワケ

テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が7日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)に出演。旅先で娘に怒られてしまったエピソードを明かした。

佐久間宣行氏

「完全防備で寝た」「目が覚めたら4時ぐらいで…」

正月に大学1年生の娘と沖縄旅行に行ったという佐久間氏。しかし、自身のいびきがうるさいため、「いびきを解決しないと、娘が同じ部屋に泊まってくんないから。鼻孔拡張テープと口呼吸テープを買いそろえた」と告白。旅行初日は、「アイマスクと鼻孔拡張テープと鼻が通るスプレーみたいなのやって。完全防備で寝た」というが、「パッて目が覚めたら4時ぐらいで。“パパ、迷惑かけてない?”って言ったら、“ああ～!? お前のいびきは全然治ってない!”って言われて……」と怒られてしまった様子だった。

続けて、佐久間氏は、「口にテープ貼って、穴という穴を閉じて。鼻だけ広げるっていう状態だったんだけど。その結果、肺活量が増えたまま、いびきが抑えられてるから、ずっと口笛吹いてるみたいになってるんだって。プ～ッ! って夜中ずっと。“お前、ずっとトランペット吹いてるんだけど!”って」と原因を分析して苦笑い。さらに、妻にも報告されてしまったといい、「“パパは噓つきだ! いびきは克服したと言ってたけど、夜中じゅうトランペット吹いてた”って。妻も、“あ～私行かなくてよかった”って」と吐露した。

そこで翌日は、「意味あるかどうかわかんないですよ? でも、それしかできないから」と鼻と口にテープを2つずつ貼ることに。「鼻を極限まで開き、口を二重に閉じて、音が鳴らないようにする」と苦肉の策を講じたが、「トランペットの音が高くなっただけ!」と指摘されてしまったという。佐久間氏は、「トランペットの盛り上がったところをずっとやってんだよ。クライマックスの状態でずっと吹いてる」と申し訳なさそうにしながら、「娘が、“ひどい目に遭ったわ～”って。“これが最後の旅行だとしたら、逆にいい思い出になりました”みたいな」と楽しげに振り返っていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。