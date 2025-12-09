しなやかな体と道具を器用に使いこなし、ボール遊びをしたり輪くぐりをしたりと、何かと芸達者なアシカ。アシカショーは、各地の水族館で人気イベントとなっています。

そこで、アシカにまつわるクイズです。アシカの歯って、どんな色? 神戸市立王子動物園(兵庫県神戸市)の公式X(@kobeojizoo)の投稿が話題になっています。

こちらは、神戸市立王子動物園の人気者、カリフォルニアアシカのトトマル(左)とコナツ(右)です。アシカショーとかで、「アオッアオッ」と大きな声で鳴いたり、エサを食べたりする姿を観ることはありますが、口の中を観察できるタイミングってあまり無いと思います。

どんな生き物も、歯の色は「白」っぽいのが当たり前だと思っていませんか? アシカの歯はちょっと違うんです。正解はこちら!

正解は「黒」でした!

虫歯!? お歯黒⁉ と驚いた方も少なくないと思いますが、これ、細菌のせいなんです。

アシカの口の中には、黒い色素を出す細菌が生息していて、その影響で歯が黒くなると言われています🔍さらには舌や唾液も黒くなったりします👀白かったトトマルの歯もだんだん黒くなってきました☺️

(@kobeojizooより引用)

人間は虫歯菌の影響で黒くなり、放置しておくと健康に害を及ぼしますが、アシカは黒い色素を出す細菌の影響で、成長とともに黒くなっていくのだとか。決して虫歯ではなく、むしろ健康な状態だそうです! おもしろいですね。

この投稿に、SNSでは「知らなかったぁ〜」「以前から不思議に思っていました。そんな理由があるのですね」「なるほど、虫歯ではなくて安心しました」「トトマルくんの成長の証ですね」といったコメントが寄せられています。

アシカを観に行くときには、ぜひ、口の中にも注目してみてください!