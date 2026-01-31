通信カラオケ・JOYSOUNDの映像コンテツサービス「みるハコ」では、2月1日から5月6日まで、ボーイズグループ・JO1のライブ映像を配信する。

「『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME』Blu-ray＆DVD発売記念! みるハコ スペシャル映像」

「『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME』Blu-ray＆DVD発売記念! みるハコ スペシャル映像」と題した今回の配信では、全国4都市14公演、北米・アジア6都市8公演を巡り、延べ25万人を動員したツアー『JO1DER SHOW 2025 “WHEREVER WE ARE”』の集大成となる初の東京ドーム単独公演から、「HAPPY UNBIRTHDAY」「BE CLASSIC」「飛べるから」「Bon Voyage」の全4曲のライブパフォーマンスを届ける。

さらに、ライブの臨場感をアーティスト本人の歌声入りで楽しめる「LIVE映像カラオケ」も配信中。一緒に歌えば、まるでメンバーと同じステージに立っているかのような気分が味わえる。また、ミュージックビデオを背景に歌える「本人映像カラオケ」も多数ラインアップされている。

対応機種は、JOYSOUND X1/JOYSOUND MAX GO。料金は無料(※別途室料)。