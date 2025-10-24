グローバルボーイズグループ・JO1の金城碧海が、10月28日発売の『Oggi』12月号(小学館)で大人の色気あふれるスーツ姿を披露する。

旬な俳優やアイドルが架空のビジネスマンを演じる、ファッション誌『Oggi』の人気連載「スーツ男子」。10月28日発売の12月号では、JO1の金城碧海が初登場。グループとしては今春、全6都市を回る初のワールドツアーと単独東京ドーム公演を成功させた一方で、金城は9月に韓国のファッションイベント「2026 S/S ソウルファッションウィーク」でランウェイデビューを飾ったことも話題に。誌面では、身長180cm、スタイル抜群な金城が“あなたと同じ職場で働く後輩”という設定を演じている。

さりげない優しさに気づきギャップの沼に

広報部で働く入社3年目。同じく広報部で働くあなたは、社内報で「広報部員の働く1日に密着」という企画を担当することになり、金城くんを取材することに。シンプルな正統派スーツも見事に着こなし、仕事も完璧な金城くん。ポーカーフェイスでどこかつかめない金城くんに最初は戸惑うも、徐々に彼のさりげない優しさに気づき、いつの間にかギャップの沼に。そんな金城くんからまさかのお誘いが…。気になる続きは本誌で。

時にツッコミで笑いをとりながら現場を盛り上げる

誌面では仕事に向かう真剣な眼差しのほか、メガネをかけて考え込む表情、またあどけない笑顔も見せた金城。「今回Oggiでビジネススーツを着ていろいろなシチュエーションで撮影できたことがうれしいです。興味がある部署は企画部。JO1の活動でも、ライブの演出について率先してアイディアや意見を出すタイプなので、自分の考えたものをいろいろな人と一緒に形にしてみたいです」と語る。

インタビューでは仕事論もたっぷり掲載。「だれかと比べるから落ち込むんだと気づいてからは、自分に与えられたもの、受けた仕事に集中して100%の力を注ぐことを心がけています」と金城。ほかにも、10TH SINGLE「Handz In My Pocket」に込められたメッセージや、今後の目標についても語っている。