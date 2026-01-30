あきんどスシローは、2月4日より全国のスシローにて、『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』とのコラボキャンペーンを実施すると発表した。2026年3月に原作第7部アニメの配信が決定していることを背景に、作品の世界観を楽しめる企画として展開されるという。

今回のコラボでは、描き下ろしグッズ付きの商品をはじめ、限定キャンペーンや特別装飾店舗の展開など、複数の企画が用意されている。

コラボ限定ピック付き 対象商品

コラボ限定ピック付き商品として、「ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定ピック付き サーモン明太子マヨ炙り」(260円〜)が販売される。

続いて、「ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定ピック付き 厳選まぐろ赤身食べ比べ」(260円〜)が登場する。めばち鮪を使用し、赤身と煮切り醤油漬けの2種を食べ比べできる内容となっている。

コラボ限定ピックは全9種で、対象商品1点につきランダムで1枚配布される。

コラボ限定ステッカー付き 対象商品

コラボ限定ステッカー付き商品として、「ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定ステッカー付き とろ～りチーズのフライドポテト」(350円〜)が販売される。店内で揚げたフライドポテトにとろ～りチーズソースを合わせた商品となっている。

コラボ限定ステッカーは全7種で、対象商品1点につきランダムで1枚配布される。さらに、ステッカーにはスシロー5%OFFクーポンが付属される。利用可能期間は2026年3月2日から31日まで。

コラボ限定トラベルステッカー付き 対象商品

コラボ限定トラベルステッカー付き商品として、「ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定トラベルステッカー付き おすすめ彩り5種盛り」(980円〜)が登場する。盛り合わせ内容は、炙り生サーモン(塩レモン、直火炙り)、生サーモン バジルモッツァレラ、生ハム(オニオンマヨ)、大えび(数の子バラコのせ)、アブラカレイのえんがわ(ランプフィッシュキャビアのせ)。

コラボ限定トラベルステッカーは全7種で、対象商品1点につきランダムで1枚配布される。

コラボ限定トラベルステッカー裏面の二次元コードからシリアルコードを入力すると、抽選で10名にコラボ限定イギーほぼ等身大パネルが当たるキャンペーンも実施される。応募期間は2026年2月4日から23日まで。

コラボ限定イギーほぼ等身大パネル

コラボ限定プレート付き 対象商品

ドリンクメニューでは、「ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定プレート付き ソフトドリンク」が販売される。

対象ドリンク

コラボ限定プレートは全4種で、対象商品1点につきランダムで1枚配布される。

DIOへの挑戦ッ!100皿ラッシュキャンペーン

SNS連動企画として「DIOへの挑戦ッ!100皿ラッシュキャンペーン」も実施される。応募期間は2月4日から23日まで。スシロー公式XまたはInstagramをフォローし、#スシロー100皿ラッシュ または #スシロー20皿ラッシュ を付けてすし皿写真を投稿すると、抽選で景品が当たる。100皿コースでは承太郎&DIO等身大パネルセットとスシローで使用できるお食事券5,000円分が10名に、20皿コースではお食事券5,000円分が20名にプレゼントされる。

DIOへの挑戦ッ! 100皿ラッシュキャンペーン

東京都、大阪府、宮城県、兵庫県の4店舗では、作品の世界観を体験できるスペシャルコラボ店舗も展開される。対象店舗は、秋葉原中央通り店(東京都)、難波アムザ店(大阪府)、仙台一番町店(宮城県)、三ノ宮いくたロード店(兵庫県)。実施期間は2月4日から23日までとなる。

※「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では取り扱いなし。 ※すべての商品は手配総数が完売次第終了。

(C)A&L/S,JOJO SC