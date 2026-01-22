あきんどスシローは、登場から10周年を迎えた人気チョコビスケット「サク山チョコ次郎」とコラボしたスイーツ2商品を、1月28日から全国のスシローで販売開始すると発表した。対象商品は「チョコジローのワッフルボウル」と「チョコジローカタラーナタルト」で、恋する季節に向けた期間限定商品として展開される。

まず登場するのは、「チョコジローのワッフルボウル」(360円〜)。容器型のココアワッフルにチョコアイスとチョコソースを合わせ、ハート型のミニチョコレートとチョコジローをトッピングした構成で、チョコづくしの見た目と味わいが特徴とされている。

続いて登場する「チョコジローカタラーナタルト」(270円〜)は、スシローの定番人気スイーツであるカタラーナをベースに、チョコレート層、練乳風味のムース層、クッキー層の3層構造で仕上げ、「サク山チョコ次郎」をイメージした味わいに仕立てた商品だという。濃厚なカタラーナの食感にサクサク感を加えた点が特徴とされている。

袋の裏面には「サク山チョコ次郎」の唇のイラストが描かれてるという。

チョコジローカタラーナタルト 袋裏面 イメージ

また、コラボ商品の販売にあわせてフォトキャンペーンも実施される。スシロー公式XまたはInstagramアカウントをフォローし、コラボ商品のいずれかと一緒に撮影した写真に「#チョコジローにゾッコン」のハッシュタグを付けて投稿すると、抽選で10名に「サク山チョコ次郎コラボ限定 おチョもだち認定グッズ」が当たる企画となっている。1月28日から2月15日まで。

なお、両商品の販売期間は1月28日～2月15日で、販売予定総数が完売次第終了となる。一部店舗で価格が異なる場合があり、「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では取り扱いない。

スシローカフェ部とサク山チョコ次郎によるコラボスイーツは、チョコ好き層やバレンタインシーズンを意識した企画として注目を集めそうだ。