あきんどスシローは、ひなまつり向け商品「華やか 海鮮ひなちらし」の予約受付を1月21日から開始した。販売期間は2月18日から3月3日、全国のスシロー店舗にて提供予定となっている。

今回販売されるのは「華やか 海鮮ひなちらし(3人前)」2850円〜と「華やか 海鮮ひなちらし(1人前)」950円〜の2種類。セット内容は、まぐろ、サーモン、いか、ほたて貝柱、煮あなご、えび、たまご、ねぎまぐろ、いくら、数の子バラコ、ずわいがに、きゅうり、大葉、中具(しいたけ、かんぴょうの甘煮)、錦糸玉子、桜でんぶの全16種で構成されている。海鮮を主役にした構成で、家族や複数人での食事から一人用までシーンに応じて選べる点が特徴だ。

あわせて、お持ち帰り限定商品として「スシロー手巻セット(のり付)」2300円〜も販売されている。セット内容は、まぐろ、サーモン、いか、ほたて貝柱、うなぎ、えび、たまご、ねぎまぐろ、いくら、ツナサラダ、きゅうり、大葉となっており、自分好みの手巻きずしを楽しめる内容となっている。

予約は店頭、電話、ネットから受け付けており、スシロー公式アプリやウェブサイトのネット注文機能を利用することで、受け取り時間の指定も可能となっている。一部店舗では、事前注文した商品を待たずに受け取れる自動土産ロッカーも導入されているという。

なお、商品はお持ち帰り限定で、各店舗の販売可能数に達し次第受付終了となる場合がある。また、仕入状況により内容変更や販売中止となる可能性があるほか、「スシロー To Go」「京樽・スシロー」、スシロー秋葉原中央通り店では取り扱いがない。