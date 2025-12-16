あきんどスシローは、12月3日より「冬のうまいもん祭」を開催中。12月15日からは、マグロの王様と呼ばれる本マグロの大とろを150円～で全国のスシローにて販売する。

本鮪大とろ 150円～

今回登場する本マグロの大とろは、地中海産を使用。口の中でとろける脂の甘みと旨み、本マグロならではの香りが楽しめる、1年の感謝を込めた一皿だという。販売予定総数432万食が完売次第終了。このほかにも冬の味覚やこだわり商品がそろう「冬のうまいもん祭」を、全国のスシローで楽しめるとのこと。