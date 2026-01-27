あきんどスシローは、1月28日から全国のスシローで「天下の魚市場 豊洲×スシロー」を開催する。豊洲市場の仲卸が厳選したネタや、豊洲の名店監修商品が登場し、市場クオリティの味わいを手軽に楽しめるフェアとなっている。

豊洲の鮪の仲卸「米彦」の目利き商品(一部)

今回の目玉商品は、豊洲の鮪専門仲卸「米彦」が選別した「豊洲 天然本鮪ねぎとろ包み」(110円～)。天然本鮪ならではの引き締まった身質と程よい脂、粒感を残したねっとりとした食感が特長とされている。

続いて登場するのが「豊洲 天然本鮪6貫盛り」(1,120円～)。大とろ、中とろ、中とろ焦がし醤油(直火炙り)、赤身、煮切り醤油漬け赤身、ねぎとろ包みの6種類を一皿で楽しめる盛り合わせとなっている。

さらに「豊洲 天然本鮪赤身食べ比べ」(260円～)も展開される。赤身と煮切り醤油漬け赤身の2種を食べ比べできる内容。

豊洲の名店「大和寿司」監修商品

豊洲の名店「大和寿司」監修商品として、「江戸前の匠すし3貫盛り」(360円〜)も登場する。炙り水たこ 江戸前煮詰めがけ、いわしの江戸前酢洗い、いかと筋子包みの3貫をセットにした商品で、江戸前の技を取り入れた仕立てが特徴とされる。

あわせて単品商品として「いわしの江戸前酢洗い」(180円〜)も販売される。

その他フェア商品(一部)

そのほかのフェア商品として、豊洲の貝類仲卸「渡辺商店」監修の「煮あわび 江戸前煮詰めがけ」(360円〜)が登場。

さらに、豊洲の仲卸「尾坪水産」が太鼓判を押す「気仙沼産 かつおたたき」(120円〜)も販売される。

なお、本フェア商品は「スシロー To Go」「京樽・スシロー」などの持ち帰り専門店では一部取り扱いがなく、「スシロー秋葉原中央通り店」では持ち帰り販売を実施していない。また、販売期間は商品によって異なり、販売予定総数が完売次第終了となる。