「10何万円のやつが届かなかった…」あの、“怪しいサイト”のトラブルを告白

歌手でタレント・あのが16日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演。オンラインショッピングが大の苦手だと明かした。

あの

「海外サイトで買ったデカい鏡」「届かなかった」

この日は、「大阪のライブハウス・GORILLA HALL OSAKAが、138万円のゴリラのソファを購入するも届かなかった」というニュースに言及。同ホールはSNSで、「無事に返金処理された」と報告していたが、あのは、「138万円だって。これは厳しい……」と同情。続けて、「僕も前に、海外サイトで買ったデカい鏡、それこそ10何万のやつが届かなかったし。怪しいサイトあるな～。最近はそういうので頼みたくない」と自身も同じような経験があると打ち明けた。

オンラインショッピングについて、「自分はあんまうまくないなって、最近気づいた」「あんまネットで買いたくない」とこぼしたあの。最近、冷凍のミールキットを40食分注文したが、「今日確認したら、“届きました”ってなってるんだけど。届いてないの。置き配にしてるんだけど、どこにもない(笑)。どうなってるんだろう?」と苦笑い。これまでも、家具や家電の購入で何度も失敗しており、「買い物のセンスがないんだと思う。何なの? 僕だけじゃないよね?」と共感を求めた。

改めて、同ホールに向け、「届かないということは、僕は“頼んでない”って思ってる」と“最初からなかったことにする”ことを勧めたあの。「それで人生ハッピーになりますので。落ち込まないで、元気出して」とエールを送りつつ、「買い物問題は深刻ですよ」とぼやきが止まらず。最後は、「僕の食糧40個どこ行った? ホントにどこ行ったんだろう? 完了してんだもん。最初から頼んでないと思い込んで、今日は平然を装ってるけど(笑)。やっぱどこ行った?」と本音をもらしていた。

