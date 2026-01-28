ちいかわグッズ公式(@chiikawa_kouhou)は、「ちいかわ」シリーズより、食べ過ぎて「ぼっちゃり」した姿のグッズを2月6日より発売する。

発売場所は、ちいかわマーケット(オンラインストア)、ちいかわらんど(原宿店、大阪梅田店、福岡パルコ店、京都四条河原町店、TOKYO Station、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、名古屋パルコ店、仙台パルコ店、札幌パルコ店、マルイシティ横浜店、広島パルコ店、心斎橋パルコ店、新宿店、金沢フォーラス店)、ちいかわPOP UP STORE(まるひろ川越店、福田屋百貨店宇都宮店、イオンモール秋田、イオンモール和歌山)、またCHIIKAWA SHOP in TAIPEIは2月6日以降順次入荷する。

ぼっちゃりなうさぎのお腹をムニッ

「ぼっちゃりグッズ」は、食べすぎちゃってパンパンになった「ぼっちゃり」なちいかわたちの重量グッズ。抱っこぬいぐるみや手乗りぬいぐるみ、シールやふせん、お茶碗がラインナップに揃う。

「これ絶対ほしーんやけど!! いまのわいにそっくり」「ぽっちゃりグラマラスボディが好みのタイプなので欲しくなってきている…」「これに至ってはうさぎが天才すぎてうさぎが欲しい」といった声が寄せられている。

重め! ぼっちゃり抱っこぬいぐるみ(全3種・各3,960円)

ぼっちゃり大きめもっちりシール(全3種・各440円)

ぼっちゃりぷっくりPVCキーホルダー(全3種・各770円)

ぼっちゃりたべものクリアシール(495円)

ぼっちゃりダイカットふせん (全3種・各605円)

ぼっちゃりわんぱくお茶碗(1,540円)