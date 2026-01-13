パルコは2月13日、2店舗目となる「ちいかわレストラン」を沖縄PARCO CITYにオープンする。
沖縄パルコシティ店では入口にてホール担当なちいかわとハチワレ、うさぎの二代目料理長が回転什器のうえからお出迎え。併設のグッズショップでは、「ちいかわレストラン」のオリジナルグッズも販売されており、カフェ利用の有無に関わらず購入することができる。
メニューは、池袋パルコ店でも提供中のグランドメニュー全8種のほか、「日焼けシーサーのタコライス」、ちいかわ、ハチワレ、うさぎを選んで注文できる「シュノーケルクリームソーダ」などの沖縄限定メニューもラインアップされている。
沖縄限定メニュー
日焼けシーサーのタコライス(1,870円)
焼いたトルティーヤで日焼けしたシーサーを表現した、沖縄ソウルフードのタコライス。食感のアクセントとして刻んだたくあんがトッピングされている。
めんそーれバナナスプリット(1,870円)
ちいかわ、ハチワレ、うさぎが船で沖縄に訪れ、シーサーに歓迎されているイメージをバナナスプリットで表現。たくさんのフルーツと、マンゴー、ストロベリー、青ソルトの3種のアイス、たっぷりのホイップクリームにはラズベリーソースがかけられている。旗とピックは持ち帰ることができる。
シュノーケルクリームソーダクリアステッカー付き(イートイン1,430円、テイクアウト1,404円)
沖縄の海でシュノーケリングを楽しむ、ちいかわ、ハチワレ、うさぎをイメージしたパイン味のクリームソーダで、キャラクターを選んで注文することができる。ちいかわたちの後ろにはさっぱりとしたシークワーサーシャーベットもトッピングされている。
シーサーのさんぴん茶トロピカルドリンクアクリルキーホルダー付き(イートイン1,650円、テイクアウト1,620円)
シーサーおすすめのさんぴん茶にオレンジ、パッションシロップを加えたトロピカルなドリンク。ホイップにミニさたぱんびんがトッピングされている。ストロータグは持ち帰ることができる。
グランドメニュー全8種
- 郎(シーサー1日店主ver. )… 1,760円
- ちいかわのお子様ランチ … 1,870円
- ハチワレの目玉焼きハンバーグセット … 1,760円
- 二代目料理長の気まぐれデザートプレート … 1,760円
- がんばれ!!ちいかわ草むしりティラミス … 1,540円
- モモンガのチョコバナナパフェ〜あまいものが食べたいんだよォーッ〜 … 1,540円
- ラッコのホッとウインナーコーヒー … 1,210円
- くりまんじゅうのデカンタサングリア(ノンアル)… 1,100円
また、ドリンク注文特典として、沖縄PARCO CITY店デザインのオリジナルコースターが、カフェ来店特典として、オリジナルデザインのペーパーランチョンマット「まちがいさがしランチョンマット」(全3種、A3サイズ)が、いずれもランダムで1枚もらうことができる。
オリジナルグッズ
カフェ併設のグッズショップでは、ちいかわレストランオリジナルグッズのほか、沖縄PARCO CITY店 OPEN記念グッズとして、「ラウンドプレート(アロハシャツ)」(2,420円)、「グラス(マーメイド)」(1,430円)、「ジャガードボトルホルダー」(2,200円)が新登場。いずれも、公式オンラインストア(通販)「ちいかわマーケット」でも販売される。
(C) nagano