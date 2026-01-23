アダストリアのLOWRYS FARMは1月24日より、世代を超えて愛される「ちいかわ」スペシャルコレクションアイテムを発売。「ちいかわ」をイメージし、LOWRYS FARMの“かわいい”エッセンスを加えたアイテム全10型が登場する。

『LOWRYS FARM「ちいかわ」スペシャルコレクション』では、おうち時間に、ちいかわたちと一緒に過ごすような小さな癒しをくれるファッションアイテムとして、パジャマやスウェット、ロンTといった部屋着などが多数ラインアップ。親子で楽しむことができるアイテムも用意されている。

発売日は1月24日10時から。LOWRYS FARM店舗およびLOWRYS FARM KIDS展開店舗、LOWRYS FARM店舗、and STストアといった実店舗に加え、公式WEBストア and ST、ZOZOTOWN、Rakuten Fashionでも販売される。

ラインアップは以下のとおり。

アソートガラSETUP



ちいかわ・ハチワレ・うさぎがすやすやと眠る姿がデザインされた、愛らしいパジャマセット。サイズはFREEで、オーバーシルエットのシャツとゆったりとしたハーフパンツのバランスで、リラックス感たっぷりの着心地に。シワになりにくい素材が採用されており、価格は8,800円。

スウェット&スウェットパンツ



ちいかわたちの後ろ姿をデザインに取り入れた、愛らしさあふれるプルオーバータイプの「スウェット」(5,500円)と、ちいかわたちの異なる表情がデザインされた、遊び心のある「スウェットパンツ」(5,500円)。セットで着れば、大人かわいいリラックスコーデが叶う。

スウェットSETUP



「スウェットSETUP」は、ちいかわたちの“眠い”表情をモチーフにした、総柄デザインのミニウラケセットアップ。ちいかわたちの愛らしさと、LOWRYS FARMの“かわいい”が融合した、心が和むルームウェアとなっている。価格は8,800円。

ロンT&ニットカーディガン



ちいかわ・ハチワレ・うさぎの3人が揃ったアートを、ボディカラーごとに異なるデザインでプリントした「ロンT」が登場。キッズサイズ(110㎝、130㎝、150㎝)もラインアップされており、いずれもカラーはホワイト、ピンク、ブルーの3色展開。価格は、FREEサイズが4,400円、キッズサイズが2,750円。

また、ふんわりとした素材感が心地よい、ちいかわ・ハチワレ・うさぎの「ニットカーディガン」も登場。背中にはちいかわたちの愛らしいリボン姿がデザインされている。価格は8,800円。

もこもこSETUP



ちいかわ・ハチワレ・うさぎたちをイメージした、ふんわりモコモコ素材の「もこもこSETUP」。フード部分にはちいかわたちを象徴する耳やモチーフが施されており、癒しとあたたかさを両立した特別なルームウェアとなっている。なお、キッズサイズ(110㎝、130㎝、150㎝)展開もあるので、親子で楽しむことができる。価格はFREEサイズが9,900円、キッズサイズが5,500円。

【KIDS】レギンス



レディースのミニウラケセットアップと同様、ちいかわたちの“眠そうな”表情をモチーフにしたキッズ用の「レギンス」。サイズは100cm、110㎝、120㎝、130㎝が用意されており、価格は1,870円。