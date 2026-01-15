グレイ・パーカー・サービスは1月23日より、イラストレーター・ナガノが描く「ちいかわ」のグッズシリーズ「Chiikawa Baby(ちいかわベビー)」の第二弾アイテムを、「ちいかわマーケット」「ちいかわらんど」等にて順次発売する。

謎のあめを食べてベビーの姿になってしまったちいかわたちをテーマにした「Chiikawa Baby」シリーズ。第二弾となる今回は、おまるにちょこんと座った姿が愛らしいマスコットや、ハイハイをしているぬいぐるみなど、ベビーのあどけないかわいさが詰まったアイテムが多数登場する。

発売日は1月23日。ちいかわ公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」、ちいかわ公式グッズショップ「ちいかわらんど」、Chiikawa Baby POP UP SHOPにて販売される。

ラインアップは以下のとおり。

ハイハイぬいぐるみ…(全8種、1,980円)



おまるマスコット…(全3種、2,200円)



星に包まれたうさぎマスコット…(2,200円)



ぬいぐるみおかおバッジセット…(2,640円)

ポーチ入りミニアクリルミラー…(全3種、935円)



トレーディングミニよだれかけ…(全8種、単品各660円/BOX5,280円)

ぷっくりアクリルマグネット…(全9種、660円)



(C)nagano