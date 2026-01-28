タカラトミーは、『シンカリオン』シリーズのテレビアニメ第1期を特別に再編集したテレビアニメ『新幹線変形ロボ シンカリオン 特別ダイヤ版』を4月5日朝8時30分からテレ東系列6局ネットで放送中の『トミプラワールド のりのりタイムズ!!』内にて放送開始する。また、テレビアニメと連動し、玩具新商品全5種を発売する。

『シンカリオン』シリーズは、実在の新幹線が変形してロボットになり、日本の平和と安全と守るためシンカリオン運転士に選ばれた少年たちが、未知なる敵に立ち向かうバトルやドラマを描くアニメ・玩具シリーズ。

4月から放送する『特別ダイヤ版』は、テレビアニメ第1期の池添隆博監督が自らシーンを選定し、特別に再編集した。また、テレビ放送後はタカラトミー公式YouTubeチャンネル「タカラトミーチャンネル」にて配信する。

玩具シリーズでは、今回のテレビ放送に合わせ、第1期のシンカリオンが新モデルとして登場。アニメの変形シーンをイメージした新たな変形機構と、テレビアニメ第1期放送当時に発売したDXSシリーズに比べて股関節・腰・手首など可動箇所が増えたことで、より細かなアクションが可能になった。

第1弾として全5商品を4月18日に発売。シンカリオン2機を合体させる「リンク合体」機構を搭載しており、アニメの合体シーンを再現して遊ぶこともできる。なお、「タカラトミーモール」では本日1月28日から予約受付を開始する。今後も、アニメの展開に合わせて新商品を順次発売する。

第1弾発売商品

「SGX01 シンカリオン E5はやぶさ」

「SGX02 シンカリオン E6こまち」

「SGX03 シンカリオン E7かがやき」



「SGX01 シンカリオン E5はやぶさ」

「SGX02 シンカリオン E6こまち」

「SGX03 シンカリオン E7かがやき」

(希望小売価格：各4,950円)

「SGX シンカリオン E5はやぶさ＋E6こまち リンク合体セット」

「SGX シンカリオン E5はやぶさ＋E7かがやき リンク合体セット」

(希望小売価格：各9,900円)

(c)ＴＯＭＹ (c)プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所