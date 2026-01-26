小学館集英社プロダクションは1月23日より、2027年度入学向けに、『名探偵コナン』の世界観をデザインした「名探偵コナン オリジナルランドセル」の受注受付を開始している。

「名探偵コナンオリジナルランドセル produced by 名探偵コナンゼミ」

「名探偵コナン オリジナルランドセル」は、名探偵コナンの世界観と、毎日の通学を支える高い実用性を兼ね備えた特別なランドセル。今年も2027年度入学用に向けて、老舗ランドセルメーカー「榮伸」との共同企画として展開する。

ランドセルの表面には、犯人追跡メガネや蝶ネクタイ型変声機のオリジナル鋲が付いたポケット。かぶせの裏面には、コナンのアイコンやアイテムがデザインされており、付属の時間割表やネームカードもオリジナルデザインに。また、左の肩ベルトには探偵バッジのカシメがデザインされるなど、随所に、『名探偵コナン』のモチーフがちりばめられている。

「名探偵コナンオリジナルランドセル produced by 名探偵コナンゼミ」特徴

さらに、通学に必要な機能性・実用性も抜群。バネの力でフィットするミラクル背カン、ショックを吸収するミラクルベルト、ワイドに広がるミラくるっロックという3つのミラクルフィットシステムを備え、腰や肩への負担は最小限に。また、360°反射材を使用することで、安全性も確保されている。

「名探偵コナンオリジナルランドセル produced by 名探偵コナンゼミ」カラーバリエーション

カラーは、コナン君も背負っている「ライトキャメル」のほか、「ラベンダー」「ネイビー「スカイブルー」「ブラック」「チェリーピンク」の6色展開で、価格は7万6,780円。完全受注生産となっており、1月23日〜8月31日まで、「名探偵コナン」オリジナルランドセル 特設サイトから申し込むことができる。

「名探偵コナンオリジナルランドセル produced by 名探偵コナンゼミ」購入特典

なお、購入者全員に「名探偵コナン オリジナルタブレットケース」がプレゼントされるほか、5月31日までに注文すると、さらに、入学準備に役立つワークブックや自由帳など、全4アイテムがセットになった「コナンのまいにちつかえるセット」が早期購入特典として用意されている。

(C)青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996