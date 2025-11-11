インペリアル・エンタープライズは、JR西日本の「500 TYPE EVA」をモチーフにした腕時計の第2弾「エヴァンゲリオン新幹線 500 TYPE EVA-02 ウオッチ」を発表した。

特製ボックスに収納した状態の「500 TYPE EVA-02 ウオッチ」

「エヴァンゲリオン新幹線 500 TYPE EVA-02 ウオッチ」は、『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年と、『新幹線変形ロボ シンカリオン』シリーズ10周年を記念して制作され、5,000個限定で販売。モチーフとなった新幹線「500 TYPE EVA-02」は、実在の車両ではなく、2015～2018年に山陽新幹線で運行された初号機仕様の「500 TYPE EVA」をベースに、「2号機仕様のエヴァ新幹線」としてデザインされた架空の車両だという。アニメ『シンカリオン』シリーズに登場し、エヴァファンの想像を具現化した「もうひとつのエヴァ新幹線」として人気を集めた。

腕時計の文字盤は、正面から見た「500 TYPE EVA-02」をイメージしたデザインで、フロントガラスの黒と、エヴァンゲリオン2号機の鮮やかな赤のグラデーションに。運転席の計器を模した3つのインダイヤルを結ぶ放物線は、500系の象徴であるロングノーズを表現している。1時の位置に、運転室の窓枠をモチーフにしたマークを配した。

「500 TYPE EVA-02」新幹線の前面をイメージした文字盤

「500 TYPE EVA-02 ウオッチ」全体イメージ

NERVのマークが天面にデザインされた特製ボックス

「500 TYPE EVA-02 ウオッチ」イメージビジュアル

ケースとバンドはステンレススチール、風防はカーブハードレックス製。ケースサイズは縦47mm・横39.8mm・厚さ12.8mm。手首回りは14cm、16cm、18cmの3サイズ展開。クオーツ式ムーブメントを搭載し、10気圧防水の日常生活用強化防水性能を備える。NERVのマークを天面にデザインした赤色の特製ボックス付き。ボックス内側に「500 TYPE EVA-02」のイラストと運転士姿のアスカを描いた。

インペリアル・エンタープライズが運営する公式通販サイト「PREMICO」限定で販売され、価格は5万9,400円。2026年3月下旬から順次発送予定となっている。