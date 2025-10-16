タカラトミーは16日、『エヴァンゲリオン』シリーズのテレビ放送30周年を記念した「プラレール」シリーズとのコラボ商品として、映画『ヱヴァンゲリヲン新劇場版 : 序』の「ヤシマ作戦」で描かれる車両や武器からインスパイアされた「プラレール」2種類を発表した。

コラボ商品は、「ヤシマ作戦」の輸送列車を再現した「プラレール『ヱヴァンゲリヲン新劇場版 : 序』ネルフ専用鉄道下二小山支線『ヤシマ作戦』DD51形＆シキ880形(B2梁)大物車」と、「ヤシマ作戦」の戦闘データをもとに開発した「シンカリオンCW シンカリオン 500 TYPE EVA ポジトロンフォーム」を用意し、12月6日に発売。全国の玩具専門店・量販店・百貨店の玩具売場、オンラインショップ「タカラトミーモール」などで取り扱う。

「ネルフ専用鉄道下二小山支線『ヤシマ作戦』DD51形＆シキ880形(B2梁)大物車」(価格4,950円)は、映画に登場するDD51形とシキ880形を3両編成で再現。劇中、全国の電力をエヴァンゲリオン初号機の陽電子砲に送るため、巨大な変圧器を積んだシキ880形をDD51形が牽引する姿が描かれた。同商品は「プラレール」らしいデフォルメを加えながらも、劇中設定を細部まで表現したという。シキ880形に番号シールが付属しており、自由に貼り替えることもできる。商品サイズは幅40cm・高さ10.5cm・奥行51cm。単2形乾電池1本で駆動する。

発売に合わせ、タカラトミーは「ヤシマ作戦」を「プラレール」の世界観で再現したスペシャル映像を制作。YouTube公式チャンネルで公開している。

もうひとつのコラボ商品「シンカリオンCW シンカリオン 500 TYPE EVA ポジトロンフォーム」(価格8,800円)は、アニメ『新幹線変形ロボ シンカリオン』と『エヴァンゲリオン』のコラボレーションをもとに開発された新フォーム。「ヤシマ作戦」の戦闘データをもとに開発されたという設定の「シンカリオン 500 TYPE EVA」をベースに、『エヴァンゲリオン』の劇中に登場する武器「ポジトロンライフル」が付属する構成となった。「『ヤシマ作戦』DD51形＆シキ880形(B2梁)大物車」に付属する変圧器を背面に搭載することもできるという。