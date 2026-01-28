2026年1月の新作5品まとめ(1月27日発売予定)

本記事ではミニストップで1月27日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、大人気のチーズケーキ専門店監修のスイーツや、先週に引き続き中華テイストの食事メニューなど、豊富なラインナップで商品が登場しています。

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「タルタルチキン南蛮弁当」(645.84円)

価格 : 645.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

濃厚なタルタルソースをかけたチキン南蛮のお弁当「タルタルチキン南蛮弁当」(645.84円)は、タルタルソースが、玉子の風味と玉ねぎとピクルスの食感が感じられるよう仕上がっています。

「得々カニカマ明太子マヨ丼」(645.84円)

価格 : 645.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「得々カニカマ明太子マヨ丼」(645.84円)は、酢飯の上にカニカマと、濃厚でコクのある味わいの明太マヨをたっぷりトッピングした、ボリュームのある丼です。

「五目あんかけ焼そば」(537.84円)

価格 : 537.84円

販売地域: 関東・東海・近畿・四国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

野菜の甘みとごま油の香りが食欲をそそる「五目あんかけ焼そば」(537.84円)は、6種の具材(卵・海老・白菜・もやし・チンゲン菜・にんじん)を使用し、1/3日分の野菜が摂れます。

「バスプ～」(388.80円)

価格 : 388.80円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により発売日が異なり、取扱いのない場合もあるとのこと

大人気のチーズケーキ専門店「A WORKS」監修の商品「バスプ～」(388.80円)は、オーストラリア産のクリームチーズを使用したバスクチーズケーキの上にホイップクリームを絞り、プリンが丸ごと1個のっています。

「ミニストップのパフェみたいなグミ」(192.24円)

価格 : 192.24円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「ミニストップのパフェみたいなグミ」(192.24円)は、ミニストップで大人気の完熟白桃パフェ、完熟アップルマンゴーパフェ、芳醇洋梨パフェをイメージした3種類アソートのグミです。

まとめ

1月27日発売の新商品は、「五目あんかけ焼きそば」「タルタルチキン南蛮」「カニカマ明太子マヨ丼」など濃厚な味わいが寒い日にもぴったりなメニューや、大人気のチーズケーキ専門店「A WORKS」監修のオリジナルスイーツ「バスプ～」、ミニストップで大人気のパフェをイメージしたオリジナルの「グミ」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用