【1月27日更新! 】ローソン「今月の新商品」5商品まとめてご紹介!

2025年1月の新商品5品まとめ(1月27日発売予定 )

1月27日以降に購入できるローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 人気の「盛りすぎ! 」シリーズから、ボリューム満点の焼そばやカレー、おにぎりが登場するほか、名店監修のグラタンなど、気になる品が多数ラインナップしています。

ローソン2025年1月の新商品まとめ

ランチや夕食にぴったりな、満足感のある新作グルメをチェックしてみてはいかがでしょうか?

「盛りすぎ! ソース焼そば」(538円)

価格 : 538円

エネルギー : 1,108kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

総重量600gオーバーという圧倒的なボリュームを誇る「盛りすぎ! ソース焼そば」が登場。コクのある甘めのソースが香ばしく食欲をそそる、満足度抜群の仕上がりが魅力のこちら。とにかくお腹いっぱい焼そばを楽しみたい時にぴったりの一品になっています。

「盛りすぎ! カツカレー(中辛)」(697円)

価格 : 697円

エネルギー : 921kcal

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

人気のとんかつを1個から2個に増量した、ボリュームたっぷりのカツカレーが登場です。サクサクのカツとスパイシーなカレーの組み合わせを、通常の2倍のカツで贅沢に味わえるこちら。ガッツリ食べたい気分を満たしてくれる一品です。

「銀座煉瓦亭四代目監修 昔懐かしマカロニグラタン」(599円)

価格 : 599円

エネルギー : 325kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

銀座煉瓦亭四代目が監修したという『マカロニグラタン』が登場です。なめらかなソースと食べ応えのあるロングマカロニがよく絡み、芳醇なチーズの香りを存分に楽しめる、心まで温まるような優しい味わいに仕上がっています。

「盛りすぎ! ポテトたまごサンド」(297円)

価格 : 297円

エネルギー : 399kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

通常のポテトたまごサンドと比較して、ポテトサラダを50%増量したという「ポテトたまごサンドが登場しました。ごろごろとしたポテトサラダの食感を思い切り楽しめる、ボリューム満点一品。朝食やランチでポテサラを堪能したいときにぴったりです。

「盛りすぎ! 高菜明太おにぎり」(192円)

価格 : 192円

エネルギー : 357kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

お値段そのままでサイズが1.5倍になった、コスパ抜群のおにぎりが登場。高菜の食感と明太子のピリッとした旨みが絶妙なバランスで、とにかくご飯がすすむ味わいが魅力。おにぎり1個でも十分な満足感を得られる、お得感たっぷりの商品になります。

まとめ

1月27日発売の新商品は、「盛りすぎ! ソース焼そば」や「盛りすぎ! カツカレー(中辛)」、「盛りすぎ! 高菜明太おにぎり」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用

まるいさん まるいさん 武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等

▼リンクまとめ

note：まるいさんちのおもちゃ箱 Twitter：@marUeee_net Instagram：@marueee_net この著者の記事一覧はこちら

;;link;;

/article/morning2023-7/

/article/morning2023-5/

/article/morning-1/

/article/tokyo-soba-1/

;;site;;

ローソン

https://www.lawson.co.jp/recommend/new/list/1517980_5162.html