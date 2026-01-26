ローソンは1月26日より、盛りすぎチャレンジを開始している。初日は「盛りすぎ! プレミアムロールケーキ」「盛りすぎ! ソース焼そば」が登場。
「盛りすぎ! プレミアムロールケーキ」は、クリームが思う存分楽しめる満足度の高いスイーツ。価格は、214円。
「盛りすぎ! ソース焼そば」は、コクのある甘めのソースが香ばしく食欲をそそる、ボリューム満点の焼そばで、総重量は600kgオーバー。価格は、538円。
1月27日以降も、次々商品が登場するのでチェックしてほしい。
