1月もいよいよ最終盤。一年のうちでも最も寒い時期となります。これから佳境を迎える受験生も多いのではないでしょうか。身近にあって気軽に利用できるコンビニの店頭には、体の中から温めてくれる様々な新商品が到着しています。

2026年1月・2月の新商品5選まとめ(1月27日〜2月2日)

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。イカフライをコクと甘みのあるソースで味わうお弁当、ローストポーク&ハムをサンドした石窯パリジャン、濃厚味噌つゆにコシのあるうどんを組み合わせた味噌煮込み風うどん、タルタルソースを合わせて食べる白身魚フライ、世界的ショコラティエ監修のクレープなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「イカフライ弁当」(598円)

価格 : 598円

発売地域：北海道、東北、関東、関西、九州

※静岡県の一部、宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

イカフライをメインにした弁当。イカフライにコクと甘みのあるソースをかけ、たまごそぼろ・おかか・刻み海苔をトッピングしました。なお静岡県の一部、宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「石窯パリジャンサンド（ローストポーク&ハム）」(398円)

価格 : 398円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

ローストポーク&ハムをサンドしたパリジャン。石窯で焼いたパリジャンに、ローストポーク、ハム、クリームチーズ、ピクルスマヨソースなどを合わせて挟みました。

「豆味噌と鰹だしの旨み 味噌煮込み風うどん」(598円)

価格 : 598円

発売地域：北海道、東北、関東、北陸、関西、中国・四国、九州

※静岡県の一部、宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

寒い日に嬉しい味噌煮込み風うどん。豆みそと鰹だしをベースとした濃厚味噌つゆに、コシのあるうどんを組み合わせました。具材としては鶏肉・きざみ油揚げ・ねぎ・かまぼこをトッピングしています。なお静岡県の一部、宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「タルタル白身魚フライ」(430円)

価格 : 430円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※山梨県（一部）、長野県、宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

白身魚のフライにタルタルソースを合わせて食べるチルド惣菜。ポテトとナポリタン風パスタ入りです。なお山梨県（一部）、長野県、宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「ピエール マルコリーニ監修 ショコラと洋梨のクレープ」(298円)

価格 : 298円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

「ピエール マルコリーニ」監修商品。焦がしバター香るクレープ生地で、濃厚なショコラクリームと、ショコラを引き立てるバニラで香り付けした洋梨を包み込みました。

【アルコール使用】

［数量限定］

なおピエール マルコリーニ監修としてはほかに、「ショコラデニッシュラズベリー」(198円)、「ヘーゼルナッツのショコラメロンパン」(198円)、「とろけるキャラメルショコラシュー」(268円)なども用意しています。

まとめ

1月27日発売の新商品は、コクと甘みのあるソースをかけたイカフライを味わえる「イカフライ弁当」、石窯で焼いた、ローストポーク&ハムのパリジャン「石窯パリジャンサンド（ローストポーク&ハム）」、濃厚味噌つゆにコシのあるうどんを組み合わせた「豆味噌と鰹だしの旨み 味噌煮込み風うどん」など、本格的なメニューが登場。

また、お酒のおつまみやおかずの一品としても重宝なチルド惣菜「タルタル白身魚フライ」や、スイーツ好きにはベルギー王室御用達ショコラティエ監修の焦がしバター香る「ピエール マルコリーニ監修 ショコラと洋梨のクレープ」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用