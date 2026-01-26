【2026年1月・2月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選

本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。
今週は、チーズをたっぷりとのせたキーマカレーや、やさしい味わいの明太とろろ鍋など、注目の商品が目白押しです!
2026年1月・2月の新商品5品まとめ(1月27日〜2月2日)
「カレーピラフ&チキン南蛮」(753円)
価格 : 753円
販売地域 : 東北、関東、新潟県、北陸、静岡県、中国、四国、九州
スパイスが香るカレーピラフに、甘酸っぱいチキン南蛮とタルタルソースを組み合わせた、満足感のあるお弁当です。
「チーズの虜 キーマカレー」(699円)
価格 : 699円
販売地域 : 全国
野菜と肉の旨味が詰まったキーマカレーと、とろ～りと伸びるチーズソース，ターメリックライスを組合せた丼ぶりです。
「チーズの虜 ヤンニョムチキン丼」(753円)
価格 : 753円
販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州
甘辛いヤンニョムチキンと、コク深いチーズソースがたっぷり入った丼ぶりです。
「明太とろろ鍋 鶏だし醤油味」(537円)
価格 : 537円
販売地域 : 東北、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、富山県、近畿、中国
1/3日分の野菜が入った、とろろのまろやかさと明太子の旨味を感じられる鶏だし醤油鍋です。
「生パスタ 海老トマトクリーム」(645円)
価格 : 645円
販売地域 : 北海道、東北、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、東海、近畿、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国、九州
もちもちとした食感が楽しめる生パスタです。オマールの旨味とトマトの酸味が感じられるソースに、海老とブロッコリーを盛り付け、チーズクリームソースを添えました。
※1月28日以降順次発売
まとめ
キーマカレーにチーズソースをトッピングした「チーズの虜 キーマカレー」や、旨辛なヤンニョムチキンとチーズのコクが楽しめる「チーズの虜 ヤンニョムチキン丼」は、チーズ好きならチェックしておきたい商品。カレーピラフとチキン南蛮を同時に味わえる「カレーピラフ&チキン南蛮」は、スタミナをつけたいランチタイムにぴったりです。
そのほか、1/3日分の野菜が摂れる「明太とろろ鍋 鶏だし醤油味」や、もちもち食感がクセになる「生パスタ 海老トマトクリーム」など、さまざまな商品が発売されているので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。
その他商品はこちらをチェック : 今週の新商品｜セブン‐イレブン〜近くて便利〜
※画像は公式ホームページより引用