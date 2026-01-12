お笑い芸人の明石家さんまが10日、MBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)に出演。俳優・長澤まさみの“結婚”で大恥をかいたと明かした。

長澤まさみ

「今、長澤まさみの結婚で傷心やねん…」

長澤は、元日に、映画監督の福永壮志氏との結婚を電撃発表。さんまは、「今、長澤まさみの結婚で傷心やねん……」と本音をポツリ。年末年始は、別荘があるオーストラリアで過ごしていたが、「(同行していた)浅田美代子さんのところへ、長澤が連絡して、その報告しよってね。発表前日に」と打ち明けた。

続けて、「ホンマにカッコ悪い」と意味深に語ったさんま。浅田から、「さんまさんいるから代わるね」と言われ、電話を代わったというが、「まさか結婚の報告やと思わへんから。“愛してます”とか、“今でも好きです”とか言うててん」と明かして苦笑い。「12時間後に(結婚)発表。カッコ悪いったらありゃしない」と恥ずかしそうにつぶやいていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。