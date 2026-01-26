みなさん、「ムーチー」ってご存知ですか? 沖縄県では、旧暦の12月8日に、厄払いと家族の無病息災を願ってムーチーを食べる習慣があるのだとか。今年の旧暦は1月26日。沖縄ファミリーマートでは、4種類のムーチーが販売されています。

1月26日は「ムーチーの日」 ✨

.

今年は4種類😍

━・━・━・━・━・━・━

🟠かぼちゃ 🟣紅芋

🟤チョコ 🟢よもぎ

━・━・━・━・━・━・━

.

気楽に食べられるパック入りだよ!

.

ムーチーを食べて厄払い🙏

みんなは今年、いくつ食べる〜?😋

(@oki_famimaより引用)

こちらが、沖縄ファミリーマートのムーチー(170円)です。しっとりつやつやしていて美味しそうですね。

ちょっと調べてみたところ、ムーチーは、爽やかな香りがする「月桃(ゲットウ)」の葉で包んで蒸したお餅だそうです。新潟や山形などで食べられている笹団子に似ていますよね。でも、中に餡は入っておらず、味のバリエーションは、黒砂糖、紅芋、よもぎ、白糖などさまざま。

今回沖縄ファミマで販売されているのは、「かぼちゃ」「紅芋」「チョコ」「よもぎ」の4種類。どれも美味しそうです! 手作りする時間のない方や、ひとり暮らしの方でも手軽に食べることができるのが嬉しいですね。

「これ何?食べたいんだけど(泣)」「何味の何だこれ」「全国販売してくれ〜」という声も寄せられた沖縄ファミマのムーチー。ぜひ、現地でご賞味ください!