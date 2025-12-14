アメリカ発症のドリンク「ルートビア」をご存知でしょうか? 沖縄県民の方にはお馴染みのドリンクのようですが、筆者は初耳。薬草やスパイスをブレンドした、独特な風味が特徴のノンアルコール炭酸飲料なのだとか。

沖縄に行ったならぜひとも飲んでみてほしい1杯なのですが、沖縄のファストフード店「A&W」で注文すると……、驚きのサービスが!!

みなさんにもっともっとルートビアを好きになってもらいたいので、毎日店内おかわり無料にしてます🐻🤎

(@AW_Okinawaより引用)

A&Wではなんと、ルートビアの「おかわり無料」サービスを展開中! 太っ腹ですね!!

A&Wのルートビアは、ジンジャーやバニラ、セイヨウタンポポなど、14種類以上もの薬草が入っていて、はじけるような爽快感とクリーミーな泡が人気の1杯。キンキンに冷えたジョッキで出してくれるそうで、それがクセになる美味しさなのだとか。見た目はビールなのに、ノンアルなのが嬉しいですよね。

ルートビアの味を知る人からは、「ルートビア大好き」「これジョッキキンキンで氷が一切入ってないからめっちゃ美味しいんよね」「沖縄行ったら欠かさず飲む」「エンダー行きたい」といった声が。県外にもファンは多いようです。ちなみに、沖縄県民は、A&Wのことを「エンダー」って呼ぶそうですよ。

また、「初めてルートビア飲んだ時は、『何これ!』と思ったが癖になった笑」「缶で飲んだ時は『ムリ!』ってなったのに、沖縄に行ってお店で飲んだら美味しく飲めたの不思議 サロンパスっぽい味だけど笑」「ルートビアは本当に不思議な飲み物で、コーラはおかわりしたいと思わないが、ルートビアはなんかおかわりしてしまう」といったエピソードも目立ちました。どうやら、舌は「やめとけ」と言っているのに脳が「もう一口」って……、味覚のバグを起こしてしまう魔性の飲み物のようです。やっぱり一度、飲んでみないと!ですね。

ちなみに、ルートビアの価格はSが200円、Rが280円、Lは330円となっており、なんと、今なら毎週水曜日は、ルートビアRを購入すると、無料でフロートにしてくれるサービスも展開中。沖縄を訪れた際には、ぜひ、お試しください!