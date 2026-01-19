はごろもフーズが運営する「シーチキン食堂」公式Xでは、シーチキンを使用したさまざまなレシピを公開しているのですが、その中から今回は、寒い季節にぴったりな「レンチンシーチキン湯豆腐」をピックアップ!
冬におすすめの豆腐の食べ方📛
電子レンジで作る
『レンチンシーチキン湯豆腐』🐟
.
豆腐にかつお節、シーチキン、水を入れてレンチンするだけ!ポン酢しょうゆでいただきます🙏
だしの香りと旨みがたっぷりで、汁まで飲み干してしまえるおいしさ😊
体も心もあたたまりますよ～!
(@seachicken8560より引用)
シーチキンとかつお節の旨みがスープとお豆腐にしみ込んで、とっても美味しそう。これがレンチンだけで作れるなんて、最高ですね。材料はこちら!
シーチキンはオイル不使用を、お豆腐は小さいサイズをチョイス。家族みんなで食べるなら、土鍋に大きなお豆腐を2パックほど入れて火にかければいいのですが、一度に使いきれる小さい絹豆腐なら、1人でも手軽に湯豆腐を楽しむことができちゃいますね。
作り方もとっても簡単。
耐熱容器に、スプーンですくって一口大にした絹豆腐(150g)、かつお節(2g)、オイル不使用シーチキン(50g)、お水(100ml)を入れてふんわりラップをかけたら、500wの電子レンジで2分ほど温めるだけ。
あとは、お好みで小ねぎやポン酢をかければ完成。小ねぎの代わりに三つ葉やせりをトッピングしたり、生姜の千切りを加えたらもっとポカポカになるかも。材料もストックしておきやすい物ばかりですし、火を使わずに理できるので、お子さんやお年寄りの方でも安心して調理することができそうです!
ちょっと風邪気味で食欲がないときや、受験勉強に励むお子さんのお夜食にもぴったり。ぜひ、お試しください!
