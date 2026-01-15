ドーナツに穴が開いているのには、「熱の通りを良くするため」という実用的な理由のほかに、「天使が食べたから」などの妄言もあったりしますよね。

実は今、山梨県北杜市にある老舗和菓子屋「金精軒」公式Xアカウントが、白玉団子の真ん中に"えくぼ"があるファンタジーな理由を考案中? その独特な説に多くの反響が寄せられています!

ドーナツに穴があるのは熱の通りを良くするためで、白玉団子にえくぼを作るのも同じ理由です。

.

ただドーナツは「天使が食べたから」などのファンシーな妄言もあるそうです。

.

白玉団子にも「妖精がお昼寝したから」「通りすがりの鷹村守がワンパン喰らわせたから」などのストーリーが欲しいです。

(@kinseiken_jpより引用)

ドーナツの「天使が食べたから」に対抗して、「妖精がお昼寝したから」と考えるとは、なるほど。それもありですよね。ステキな妄言。

一方、「通りすがりの鷹村守がワンパン喰らわせたから」はファンシーではないですね。なにかこう、個人的な趣味が強く反映されているような(笑)。鷹村守は、漫画『はじめの一歩』に登場する超絶強いプロボクサーなのですが、ここで彼を持ち出すとは、中の人もきっと、かなり破天荒な人なのでしょうね。

金精軒のこの投稿に多くの人が参戦。まずは、ファンシーな説から。

かぐや姫が竹の中で座布団にしていたから

小人さんが座ったから

鬼に取られたへそだから

「福の神がとんと手をついたから」とかはいかがでしょうか

天狗が食べようとして鼻先が当たったから

天使のほっぺ なんてどうでしょう

伝説上の存在を用いたファンシーなものばかりで、そのシーンを想像してみると、どれもしっくりきちゃうから不思議です。

一方、違う意味で伝説級の鷹村さん説については、「鷹村さんでホンマにええんか…?」「唐突なはじめの一歩で腹筋崩壊した」「鷹村説を推したい」「突然の鷹村さんに声出して笑ってしまったwww」といった反応が続々と寄せられたほか、「鷹村さんのパンチをくらったら、白玉が弾け飛ぶのでは…」「鷹村のワンパンじゃドーナツになってまうw」とツッコむ人も続出するなど大盛り上がり。執筆時点までに7.1万ものいいねが寄せられています。

ファンシーか否かはさておき、白玉団子のえくぼに物語を持たせようとした今回の投稿。鷹村ワンパン説が、正当な妄言として語り継がれることになるかもしれませんね。みなさんは、どの妄言がしっくりきましたか?