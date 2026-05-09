“ロンバケ”現象を巻き起こしてから約30年。今なお唯一無二の存在感を放つ山口智子が、8日に放送されたTBS系トーク番組『A-Studio＋』(毎週金曜23:00～)にゲスト出演した。

デビュー作となったNHK連続テレビ小説『純ちゃんの応援歌』の舞台裏から、大ヒットドラマ『ロングバケーション』(フジテレビ)、さらに結婚31年目を迎えた夫・唐沢寿明との関係性まで、飾らない言葉で明かした。

山口は短大進学を機に上京。当時は実家の旅館を継ぐことに強い抵抗感があったといい、「逃げ道を探していた」と振り返った。そんな中、偶然所属したモデル事務所を通じて、朝ドラ『純ちゃんの応援歌』のオーディションに参加。演技未経験ながら主演に抜てきされ、俳優デビューを果たした。

しかし、実は山口自身、旅館の女将になる人生から逃げたかったにもかかわらず、朝ドラで演じた役は旅館の女将役。「あんだけ逃げてきたのに、女将をやる羽目になった(笑)」と苦笑いを浮かべた。

当時共演していた笑福亭鶴瓶は「何かあったら(山口を)助ける覚悟でいたもんね」と回顧。山口も「鶴瓶さんのおかげで本当に救われた」と感謝を口にした。

その後、31歳で出演した木村拓哉とのダブル主演ドラマ『ロングバケーション』が大ヒット。“ロンバケ現象”と呼ばれる社会現象を巻き起こした。当時の写真が披露された山口は「キラキラしてる。この頃のドラマって」としみじみ。藤ヶ谷太輔も「ずっと語り継がれてますもんね」と目を輝かせていた。

また、『純ちゃんの応援歌』での共演をきっかけに、後に夫となる唐沢寿明とも出会った山口。当時は“格差婚”とも報じられたが、結婚31年目を迎えた現在も仲睦まじい関係を築いている。

山口は唐沢について「中身は小3」と独特な表現で紹介。「“小3くん”って呼ぶ時もあります。好きなものがプラモデル、車、ブルース・リーで終わりですよ」と笑わせた。

一方で、旅行へ行っても行動スタイルは真逆だという。山口が観光へ出歩き続ける一方、唐沢は「一歩もホテルから出ない」と告白。「最初はなんでだろうって思ってたんですけど、ありがたさを日に日にわかってきました」と心境の変化も吐露した。

「おかげでものすごくたくましく1人で楽しめるようになったし、独り立ちできた気がするから感謝です」としみじみ語る姿に、スタジオも温かな空気に包まれた。

さらに、現在の仕事観についても言及。夫から“究極の素人”と評されていることを明かし、「私は究極の素人としてのやり方しかできない」と自己分析。「初々しい気持ちで、全身全霊で自分を提供することで、それを必要としてくださるなら生かしてくださいという感覚」と独特の表現で俳優論を語った。

パーソナリティを務めるラジオ番組では台本を一切使わず、「嘘をつきたくない。本当の言葉をしゃべりたい」と断言。その一方で、放送前には徹底した事前準備や音源のチェックは欠かさず、「仕事に関しては絶対に最後まで自分の目で決着をつけたい。針の穴の端っこまで全部確認する人間です」と徹底した仕事ぶりものぞかせた。

番組終盤では、日曜劇場『GIFT』(TBS)で親子役を演じるKis-My-Ft2・玉森裕太とのエピソードも披露。撮影中、玉森から“マミー”と呼ばれていたことを明かし、「本当に素晴らしい息子だった。カメラが回ってない時に“マミー”って呼んでくれたんですよ。“マミー”って呼ばれたの初めてだから、(胸の鼓動が)ボックンボックンしちゃって(笑)」とメロメロな様子を見せていた。