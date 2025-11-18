お笑いコンビのツートライブとダブルヒガシが、19日にABCテレビで放送されるトーク番組『これ余談なんですけど・・・』(毎週水曜23:10～)に出演する。

かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」を楽しむ同番組。19日の放送では、『THE SECOND』優勝のツートライブ、関西の賞レースを総なめにしたダブルヒガシ、アインシュタイン・河井ゆずるが出演。豪華MCのウラ余談を語る。

ダブルヒガシの大東翔生は、東野幸治について「MCの人って一緒にスベってくれて評価されがちですけど、東野さんって最上級のスカシというか、一緒に死なへんけど絶対盛り上がる」とそのすごさを語る。「オンオフもしっかりしてはって……」と東野のメイク室での姿について話し、笑いを誘う。

一方、“関西の視聴率女王”上沼恵美子の番組の前説をしていた時の余談を披露したのは、ツートライブ・たかのり。40分くらい前説をした後に、上沼が登場した際の衝撃を熱弁する。

そして、自身もコンビを組んですぐの頃に上沼の番組で前説をしていたという河井。相方の稲田と上沼の楽屋に挨拶に行ったときに、稲田の顔を見て上沼が放った一言も明かす。 さらに、たかのりは、衝撃を受けたMCとして藤井隆の名前をあげる。藤井の番組に初出演し漫才を披露した際、こうしたときにMCは周平魂をいじってくるのが普通だが、藤井はずっとたかのりをいじり、たかのりは30分くらいのたうち回って、汗ビショビショになったという。

河井とツートライブ・周平魂も、藤井の番組に出演した際に、藤井から受けた洗礼を告白する。

『これ余談なんですけど…』は、かまいたちとゲストの「これ余談なんですけど…」のひと言をきっかけに、テーマとは全く関係のないなんでもありの“余談トーク”を繰り広げていくトークバラエティ。2021年1月より半年間火曜深夜に放送され、2022年11月からABCテレビの歴史ある枠「ナイトinナイト」へ仲間入りした。

